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जंतर-मंतर से धरना स्थल हटने के बाद बाजार में लौटी रौनक, व्यापारियों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत

कनॉट प्लेस बाजार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस और आसपास के बाजारों के व्यापारियों के चेहरों पर अब एक बार फिर से मुस्कान लौट आई है. पिछले कुछ हफ्तों से लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शनों, भारी बैरिकेडिंग और सुरक्षा पाबंदियों के कारण मंदी की मार झेल रहे कारोबारियों के लिए हाल ही में प्रशासन की ओर से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. प्रशासनिक स्तर पर लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत अब जंतर-मंतर से धरना स्थल को बाहरी दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है.

इस फैसले के बाद से न सिर्फ कनॉट प्लेस बल्कि जनपथ, पालिका बाजार, मोहन सिंह प्लेस और म्युनिसिपल मार्केट जैसे तमाम बड़े बाजारों के व्यापारियों ने गहरी राहत की सांस ली है. फेस्टिव सीजन की ठीक शुरुआत में आए इस फैसले से बाजार में एक बार फिर ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ने लगी है और कारोबारियों को व्यापार में भारी सुधार की उम्मीद बंध गई है.