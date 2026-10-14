जंतर-मंतर से धरना स्थल हटने के बाद बाजार में लौटी रौनक, व्यापारियों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत
जंतर-मंतर से धरना स्थल बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करने के बाद बाजारों में फिर से रौनक दिखाई देने लगी है.
Published : October 14, 2026 at 8:51 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस और आसपास के बाजारों के व्यापारियों के चेहरों पर अब एक बार फिर से मुस्कान लौट आई है. पिछले कुछ हफ्तों से लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शनों, भारी बैरिकेडिंग और सुरक्षा पाबंदियों के कारण मंदी की मार झेल रहे कारोबारियों के लिए हाल ही में प्रशासन की ओर से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. प्रशासनिक स्तर पर लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत अब जंतर-मंतर से धरना स्थल को बाहरी दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है.
इस फैसले के बाद से न सिर्फ कनॉट प्लेस बल्कि जनपथ, पालिका बाजार, मोहन सिंह प्लेस और म्युनिसिपल मार्केट जैसे तमाम बड़े बाजारों के व्यापारियों ने गहरी राहत की सांस ली है. फेस्टिव सीजन की ठीक शुरुआत में आए इस फैसले से बाजार में एक बार फिर ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ने लगी है और कारोबारियों को व्यापार में भारी सुधार की उम्मीद बंध गई है.
पिछले दिनों में 90% से 95% तक गिर गया था व्यापार: अतुल भार्गव
न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने दर्द को खुलकर बयां किया. उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान लगातार होने वाले प्रदर्शनों और कड़े सुरक्षा पहरे के कारण उनके बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा था. अतुल गुप्ता ने बताया कि सरकार के डिसीजन का बहुत वेलकम है और खाली एनडीटीए की तरफ से नहीं, बल्कि आसपास की सभी मार्केट जैसे जनपथ मार्केट, पालिका, मोहन सिंह प्लेस, म्युनिसिपल मार्केट सबके सब बहुत खुश हैं."
उन्होंने आगे बताया कि पिछले दिनों में उनका बिजनेस गिरकर मात्र 20 से 25 प्रतिशत के करीब रह गया था. जंतर-मंतर पर चले प्रदर्शनों के दौरान ऐसे 10 दिन भी आए जब व्यापार गिरकर सिर्फ 10 प्रतिशत ही रह गया था. अतुल भार्गव ने एक रेस्टोरेंट संचालक का उदाहरण देते हुए बताया कि जहां सामान्य दिनों में रोजाना 1 लाख रुपये तक की बिक्री होती थी, वह घटकर महज 10,000 रुपये रह गई थी. इसके बावजूद दुकानों का किराया, स्टाफ की सैलरी, बिजली के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स जैसे खर्चे जस के तस बने हुए थे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन दुकानदारों और व्यापारियों को भी अपनी आजीविका चलाने का पूरा हक है.
टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ा था असर, होटल बुकिंग्स हुई थीं कैंसिल
एनडीटीए के ज्वाइंट सेक्टरी अमित गुप्ता ने बताया कि कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भारी मात्रा में विदेशी टूरिस्ट आते हैं. जब नई दिल्ली का यह इलाका पूरी तरह छावनी में तब्दील हो चुका था, तब सेंट्रल दिल्ली के होटलों में पर्यटकों की भारी कैंसिलेशन देखने को मिली थी. कई पर्यटकों ने सुरक्षा व्यवस्था और असुविधा के डर से अपनी बुकिंग्स रद्द करवाकर साउथ दिल्ली या गुरुग्राम का रुख कर लिया था. हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि अब प्रोटेस्ट रुक जाते हैं, तो दिसंबर के अंत तक इनबाउंड टूरिज्म का सीजन पूरी तरह पटरी पर लौट आएगा और इसमें कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी.
कई दिनों तक बाजार में पसरा रहा सन्नाटा: विक्रम बडवाह
एनडीटीए (NDTA) के महासचिव विक्रम बडवाह ने बताया कि उन्होंने अपने 50-55 साल के कार्यकाल में कोविड के विशेष हालातों को छोड़कर इतनी भारी गिरावट कभी नहीं देखी. विक्रम ने बताया कि ऐसा प्रभाव वैसे जिंदगी में तो मैंने पहली बार देखा है. ऐसा कभी भी नहीं था कि हमें अपना रोजगार बंद करना पड़े. उन्होंने बताया कि एक वक्त तो ऐसा आया जब व्यापार में 95 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. कई बड़ी दुकानों के इतने भारी-भरकम खर्चे और टैक्स होने के बावजूद हालात यह थे कि कई दुकानों की तो दिनभर में 'बोनी' तक नहीं हुई. उन्होंने बताया कि स्थिति इतनी गंभीर थी कि शनिवार, रविवार और सोमवार का आधा दिन ऑलमोस्ट दुकानें बंद जैसी ही रहीं। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है.
त्योहारी सीजन में बंधी उम्मीद की किरण, व्यापारियों का खुला आमंत्रण
नवरात्रि से शुरू होने वाले त्योहारों के इस लंबे दौर में व्यापारियों ने अपनी दुकानों में नए सामानों का स्टॉक भर लिया था. सालभर व्यापारी इसी सीजन का इंतजार करते हैं ताकि इन कुछ महीनों में होने वाली अच्छी कमाई से वे अपने सालभर के खर्चों और निवेश को संभाल सकें. अब जबकि जंतर-मंतर से धरना स्थल बाहरी इलाकों में स्थानांतरित किया जा चुका है, रास्ते खुल चुके हैं और बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, तो बाजारों में फिर से रौनक दिखाई देने लगी है. सुबह से ही बाजारों में खरीदारों की आवाजाही शुरू हो गई है.
अंत में, एनडीटीए के महासचिव विक्रम ने जनता को एक स्पष्ट और सकारात्मक संदेश देते हुए बताया कि कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है कि आप पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं और बिल्कुल सेफ हैं. अब आप आके देखें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, इट इज एब्सोल्युटली वेलकम एंड कनॉट प्लेस वेल्कम्स यू. व्यापारियों को पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में उनका कारोबार फिर से तेजी पकड़ेगा और उनके जीवन में एक नई स्थिरता आएगी.
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