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जंतर-मंतर विवाद पर बरसे अर्जुन राम मेघवाल, बोले- राहुल गांधी आरोप साबित नहीं कर पाए, प्रियंका को भी लिया निशाने पर

राहुल गांधी आरोप प्रमाणित नहीं कर पाए: अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा में जंतर-मंतर की घटना और उससे जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई. इस विषय पर 45 सांसदों ने अपने विचार रखे और कई अन्य सदस्य भी बोलना चाहते थे, लेकिन इसके बाद सदन का माहौल बदल गया. राहुल गांधी ने कुछ ऐसे आरोप लगाए, जिन्हें वे प्रमाणित नहीं कर पाए.

जयपुर: जंतर-मंतर पर हुए घटनाक्रम और घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों के आरोपों को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है. इस बीच केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है, लेकिन विपक्ष ने तथ्यों के बजाय राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास किया. केंद्रीय मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों के आरोप और परीक्षा प्रणाली को लेकर सरकार तथा विपक्ष आमने-सामने हैं. उधर, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस के आचरण को संसदीय प्रणाली के विरुद्ध.

उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्री ने सदन में जवाब दिया और उसके बाद विधेयक पारित हो गया. उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा में भाजपा के सांसदों ने भी इस विषय को प्रमुखता से उठाया है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर मेघवाल ने कहा कि इस तरह की भाषा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि किसी प्रतिष्ठित शिक्षाविद के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना न केवल उस व्यक्ति का, बल्कि पूरे शिक्षा जगत और देश का भी अपमान है. सार्वजनिक जीवन में गरिमा बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है.

संसद देश के लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच: उधर, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि संसद देश के लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और उसकी गरिमा एवं संसदीय परंपराओं का हर सदस्य को सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि संसद परिसर में विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहनकर प्रदर्शन करना और खुले तौर पर तख्तियां लेकर विरोध दर्ज कराना संसदीय कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं है.

तिवाड़ी ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए. जनप्रतिनिधियों का आचरण लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार का व्यवहार संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन की श्रेणी में आता है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि संसद में विरोध दर्ज कराने के निर्धारित नियम और प्रक्रियाएं हैं, जिनका सभी दलों को पालन करना चाहिए.

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