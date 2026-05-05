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गोरखपुर में जनता दर्शन; मुख्यमंत्री ने 200 फरियादियों की समस्याएं सुनीं, अधिकारियों को दिया ऐसा आदेश

गोरखपुर : गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जनता दर्शन में फरियादियों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों के निस्तारण का आदेश दिया. मंदिर परिसर में करीब 200 सौ फरियादी पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने फरियादियों के पास जाकर समस्याओं को गौर से सुना और अधिकारियों को निस्तारण का आदेश दिया.





गोरखपुर जनता दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यना. (Video Credit : ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से कहा यदि कोई दबंग किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे. मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि सभी जरूरतमंदों के उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराया जाए. इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी. जनता दर्शन में कुछ महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी आए थे. मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारा और चॉकलेट दिए.