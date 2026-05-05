गोरखपुर में जनता दर्शन; मुख्यमंत्री ने 200 फरियादियों की समस्याएं सुनीं, अधिकारियों को दिया ऐसा आदेश
जमीन पर कब्जा संबंधी मामलों में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिया. साथ ही मरीजों के लिए उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट बनाने का निर्देश दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 12:26 PM IST
गोरखपुर : गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जनता दर्शन में फरियादियों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों के निस्तारण का आदेश दिया. मंदिर परिसर में करीब 200 सौ फरियादी पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने फरियादियों के पास जाकर समस्याओं को गौर से सुना और अधिकारियों को निस्तारण का आदेश दिया.
मुख्यमंत्री ने जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से कहा यदि कोई दबंग किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे. मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा. उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि सभी जरूरतमंदों के उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराया जाए. इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी. जनता दर्शन में कुछ महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी आए थे. मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारा और चॉकलेट दिए.
मंदिर की गोशाला में गोवंश को दुलारकर खिलाया गुड़ : गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही. उन्होंने प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर में शिवावतार गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका. सीएम योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो गोसेवा उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रहती है. मंगलवार सुबह वह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मंदिर की गोशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय व्यतीत किया. गोशाला में मुख्यमंत्री ने गोवंश के माथे पर हाथ फेरा, उन्हें खूब दुलारा और अपने हाथों से गुड़ खिलाया.
यह भी पढ़ें : जनता दर्शन कार्यक्रम में 100 लोगों से मिले CM योगी; पुलिस के मामलों में कार्रवाई के निर्देश
यह भी पढ़ें : गोरखपुर में जनता दर्शन; योगी बोले-दबंग-माफिया के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई, गरीबों को उजाड़ने वाले बख्शे न जाएं