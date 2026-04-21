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रांची में जनता दरबार से रफ्तार पकड़ रहा समाधान तंत्र, हर मंगलवार अंचलों में सैकड़ों मामलों का हो रहा समाधान

रांची: जिला दंडाधिकारी सह डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर रांची में जनता दरबार की व्यवस्था को नियमित और व्यापक बनाया गया है. जहां हर सोमवार समाहरणालय में उपायुक्त खुद जनता दरबार लगाते हैं. वही हर मंगलवार जिले के सभी अंचलों में अंचल स्तरीय जनता दरबार आयोजित किया जाता है. इसका उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है.

इन समस्याओं को जनता दरबार में रखा गया

मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, पंजी-2 सुधार, आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, जल-बिजली-सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं. प्रशासन के अनुसार, कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया. जबकि अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए है.

अंचलवार आंकड़ों पर नजर

ईटकी में 61, राहे में 60, सोनाहातु में 63, चान्हो में 107, सिल्ली में 55, मांडर में 102 और रातु में 164 आवेदनों का निष्पादन किया गया. खलारी में 61 और बेड़ो अंचल में सबसे अधिक 191 आवेदन निपटाए गए. कुल मिलाकर 600 से अधिक मामलों का समाधान किया गया, जो प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाता है.