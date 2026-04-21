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रांची में जनता दरबार से रफ्तार पकड़ रहा समाधान तंत्र, हर मंगलवार अंचलों में सैकड़ों मामलों का हो रहा समाधान

जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया.

Janta Darbar organized on Tuesday
जनता दरबार का आयोजन (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 21, 2026 at 7:43 PM IST

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रांची: जिला दंडाधिकारी सह डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर रांची में जनता दरबार की व्यवस्था को नियमित और व्यापक बनाया गया है. जहां हर सोमवार समाहरणालय में उपायुक्त खुद जनता दरबार लगाते हैं. वही हर मंगलवार जिले के सभी अंचलों में अंचल स्तरीय जनता दरबार आयोजित किया जाता है. इसका उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है.

इन समस्याओं को जनता दरबार में रखा गया

मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, पंजी-2 सुधार, आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, जल-बिजली-सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं. प्रशासन के अनुसार, कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया. जबकि अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए है.

अंचलवार आंकड़ों पर नजर

ईटकी में 61, राहे में 60, सोनाहातु में 63, चान्हो में 107, सिल्ली में 55, मांडर में 102 और रातु में 164 आवेदनों का निष्पादन किया गया. खलारी में 61 और बेड़ो अंचल में सबसे अधिक 191 आवेदन निपटाए गए. कुल मिलाकर 600 से अधिक मामलों का समाधान किया गया, जो प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाता है.

लंबित मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं: डीसी

उपायुक्त भजंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनता दरबार केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि जवाबदेह प्रशासन का माध्यम है. उन्होंने चेतावनी दी है कि लंबित मामलों की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि बड़ी संख्या में लंबित और जटिल मामलों का आना यह भी दिखाता है कि जमीनी स्तर पर समस्याएं अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं.

समाधान के लिए हल्पलाइन नंबर

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपनी शिकायतें सीधे जनता दरबार में रखें या ‘अबुआ साथी’ व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर भी भेज सकते हैं ताकि समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

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