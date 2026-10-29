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कुशीनगर पहुंचे जनसुराज अध्यक्ष प्रशांत किशोर; पार्टी के कम्युनिकेशन मैनेजर अंतिम संस्कार में हुए शामिल

कुशीनगर पहुंचे जनसुराज अध्यक्ष प्रशांत किशोर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर गुरुवार को कुशीनगर पहुंचे. यहां उन्होंने पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर देवपालि‍क गुप्ता के पैतृक गांव गोड़रिया पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और अंतिम संस्कार में शामिल हुए. प्रशांत किशोर ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की.

दरअसल, कुशीनगर निवासी देवपालि‍क गुप्ता (31) बीते दिनों अपने दो साथियों के साथ रांची से पटना जाने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए थे. यात्रा के दौरान अनगड़ा के पास वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए. काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर साथियों ने उनकी तलाश शुरू की. इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई.

कुशीनगर पहुंचे जनसुराज अध्यक्ष प्रशांत किशोर. (Video Credit: ETV Bharat) काफी खोजबीन के बाद झारखंड के अनगड़ा थाना क्षेत्र में जरवाडीह के पास रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों से देवपालि‍क का शव बरामद हुआ. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. घटना को लेकर परिजनों ने कई सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है. फिलहाल, मौत के कारणों और घटना की परिस्थितियों को लेकर पुलिस जांच जारी है. देवपालि‍क गुप्ता ने बीटेक की पढ़ाई छोड़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा था. उन्होंने नई दिल्ली स्थित भारतीय जन संचार संस्थान से पत्रकारिता की पढ़ाई की थी. इसके बाद वह जनसुराज पार्टी से जुड़कर डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे. परिवार में उनकी शादी की तैयारियां भी चल रही थीं. ऐसे में उनकी असमय मौत से परिजनों और परिचितों में शोक की लहर है.