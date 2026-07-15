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जन सुराज के 3 पूर्व प्रत्याशी BJP में शामिल, बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को झटका

गोपाल सिंह की घर वापसी: मनेर के पूर्व प्रत्याशी गोपाल सिंह ने बताया कि वह 1990 के समय से ही भाजपा से जुड़े हुए थे. उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत प्रखंड महामंत्री के रूप में की थी और इसके बाद वे पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे. बीच में वे भाजपा छोड़कर जनसुराज में शामिल हुए थे और वहां की टिकट पर मनेर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा. लेकिन जो सोचकर वे प्रशांत किशोर के साथ गए थे, वैसा कुछ भी वहां देखने को नहीं मिला.

"मैं बीजेपी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि हमें देश को फिर से शिखर पर पहुंचाना है. शिक्षा के माध्यम से भारत को विश्वगुरु बनाना है. पीएम मोदी इस दिशा में काम कर रहे हैं. उसी काम को आगे बढ़ाना है." - के.सी. सिन्हा

केसी सिन्हा पीएम मोदी से प्रभावित: भाजपा में शामिल होने के बाद गणितज्ञ केसी सिन्हा ने कहा कि बिहार ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा की धरती रही है. नालंदा में कभी देश-विदेश के छात्र पढ़ाई करने आते थे, अब फिर से एक बार नालंदा का गौरवशाली अतीत लौट रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम भी इस विकास यात्रा का हिस्सा होना चाहते हैं.

पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है. जनसुराज पार्टी के तीन पूर्व विधानसभा प्रत्याशी केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तीनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है. चुनाव से ठीक पहले यह घटनाक्रम होने से राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं.

गोपाल सिंह (ETV Bharat)

"जिस विजन के बारे में वे सोचते थे कि प्रशांत किशोर ऐसा कुछ करेंगे, वैसी कोई बात उनमें नहीं है. उनका कोई वास्तविक विजन नहीं है, बल्कि यह सब केवल ढकोसलाबाजी है. भटकाव के चलते हम प्रशांत किशोर की पार्टी में चले गए थे. वे बेहद एरोगेंट व्यक्ति हैं और वहां संगठन नहीं चल सकता." -गोपाल सिंह, पूर्व प्रत्याशी

'गुस्से में जनसुराज में चले गए थे': बिट्टू सिंह ने कहा कि आवेश में आकर कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए. मैंने भी आवेश में आकर ही जनसुराज में शामिल होने का फैसला किया था. इसे अपनी बड़ी गलती मानते हुए मैं पार्टी और जनता से माफी मांगता हूं. बंटी सिंह ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि मैं इस गलती के लिए पहले भी माफी मांग चुका हूं और आज भी सबके सामने माफी मांगता हूं. पुरानी बातों को पीछे छोड़कर हम सभी लोग पूरी तरह एकजुट होकर एक साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे.

बिट्टू सिंह (ETV Bharat)

"जनसुराज में जाना मेरी राजनीतिक भूल थी. मैंने अब भूल सुधार कर लिया है. मैं आप सब से माफी मांगता हूं. जीन यहां, मरना यहां, इसके सिवा अब कहीं जाना नहीं." -बिट्टू सिंह पूर्व प्रत्याशी

चुनाव प्रचार के बीच सियासी हलचल: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बड़ी संख्या में नेता नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं. इनके आने से पार्टी को और ताकत मिलेगी. बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा और जनसुराज के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल रही है. ऐसे में इन पूर्व उम्मीदवारों का भाजपा का दामन थामना चुनावी माहौल को और गर्म करने वाला कदम माना जा रहा है.

"केसी सिन्हा, नीतेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह, इसके अलावे पटना नगर निगम चुनाव के पूर्व प्रत्याशी विनिता बिट्टू सिंह, डॉ. किशोर कुमार, जन सुराज पार्टी किसान मोर्च के जिलाध्यक्ष बृजकोशिर सिन्हा, ब्रह्मदेव मांझी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है. इन लोगों के साथ सैकड़ों लोग बीजेपी के सदस्य बने हैं. इससे बीजेपी और मजबूत होगी." -संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा

जन सुराज के तीन पूर्व उम्मीदवार ने बीजेपी में शामिल (ETV Bharat)

जनसुराज के लिए बड़ा झटका: बांकीपुर सीट पर भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में हैं. ऐसे में जनसुराज के तीन पूर्व उम्मीदवारों का भाजपा में शामिल होना राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. इससे भाजपा को संगठनात्मक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं जनसुराज के लिए इसे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका माना जा रहा है.

मतदाताओं को साधने की रणनीति: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कायस्थ मतदाता सबसे अधिक हैं. भाजपा ने रणनीतिक तौर पर गणितज्ञ केसी सिन्हा को पार्टी में शामिल कराया है. कुम्हरार, दीघा और मनेर तीनों क्षेत्र पटना और आसपास के राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं. राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार के अनुसार, भाजपा यहां कायस्थ और राजपूत वोटर को साधना चाहती है. इसी रणनीति के तहत उपचुनाव से पहले इन नेताओं को शामिल किया गया है.

"बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा और जन सुराज के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि इस राजनीतिक बदलाव का असर मतदान और चुनावी समीकरणों पर कितना पड़ता है. भारतीय जनता पार्टी कायस्थ और राजपूत वोटर को साधना चाहती है. इस वजह से बांकीपुर चुनाव से पहले नेताओं को शामिल किया गया है." -डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

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