बिहार में हथकड़ी लगाए नामाकंन करने पहुंचा इस पार्टी का प्रत्याशी, रोकर बताई आपबीती
गोपालगंज में JJD के प्रत्याशी धर्मेंद्र क्रांतिकारी हथकड़ी लगाकर नामांकन करने पहुंचे. नामांकन के बाद उन्हें तुरंत जेल भेज दिया गया.
Published : October 19, 2025 at 7:24 AM IST
गोपालगंज: बिहार चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है. इसी बीच तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने हाथों में हथकड़ी लगाए हुए नामांकन दाखिल किया. इसी बीच वो रोते नजर आए.
बरौली विधानसभा से JJD ने दिया टिकट: जनशक्ति जनता दल ने धर्मेंद्र क्रांतिकारी को बरौली विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा है. पर्चा दाखिल करने के दौरान समाहरणालय में काफी देर तक गहमागहमी की स्थिति भी बनी रही.
पुलिस सुरक्षा के बीच नामांकन: कानूनी प्रक्रियाओं और कोर्ट की अनुमति के बाद उन्हें नामांकन दाखिल करने के लिए पुलिस सुरक्षा के बीच लाया गया था. नामांकन दाखिल करने के लिए धर्मेंद्र क्रांतिकारी ने सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं, जिसमें शपथ पत्र दाखिल करना और जरूरी दस्तावेज जमा करना शामिल था.
भारी संख्या में पहुंचे समर्थक: नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे. पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई. इसके बाद धर्मेंद्र क्रांतिकारी को वापस जेल भेज दिया गया.
धोखाधड़ी समेत अन्य केस दर्ज: मिली जानकारी के अनुसार जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी धर्मेंद्र क्रांतिकारी को जमीन धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया है. धर्मेंद्र क्रांतिकारी बरौली के माधोपुर गांव के निवासी हैं.
''मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं. साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है. जिसकी वजह से मैं जेल में बंद हूं. बरौली के स्थानीय विधायक और उनके बेटे की ओर से गलत मामले में मुझे आरोपी बनाकर जेल भेजा गया है''. - धर्मेंद्र क्रांतिकारी, जनशक्ति जनता दल प्रत्याशी
