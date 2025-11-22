ETV Bharat / state

लातेहार प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को मिली राहत, अब जनसेतु पोर्टल से ऑनलाइन दर्ज करा रहे शिकायतें

लातेहारः अक्सर यह देखा जाता है कि सरकारी कार्यों से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए लोग परेशान हो जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यह पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर वह अपनी समस्या के समाधान के लिए कहां जाएं और किस पदाधिकारी या कर्मचारी से मिले. लोगों को इस मुश्किल से बचाने के लिए लातेहार जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है. लातेहार में जनसेतु ऐप लॉन्च होने के बाद अब लोग व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायतें रजिस्टर्ड करा रहे हैं. निबंध शिकायतों पर सेवा के अधिकार के तहत कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल, लातेहार झारखंड का एक पिछड़ा जिला है. लोगों को अक्सर समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाते देखा जाता है. हालांकि ग्रामीणों की समस्या को सुनने के लिए लातेहार जिला प्रशासन के द्वारा पिछले 13 वर्षों से सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार को जनता दरबार भी लगाया जाता है, लेकिन जनता दरबार में अपनी समस्या को लेकर जिला मुख्यालय आने में ग्रामीणों को परेशानी होती है.

जनसेतु पोर्टल पर संवाददाता राजीव कुमार की रिपोर्ट और ग्रामीणों एवं डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को मिली राहत

लोगों को इस समस्या से बचाने के लिए लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने एक बेहतर पहल करते हुए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का एक प्लेटफॉर्म ग्रामीणों को उपलब्ध करा दिया है. जनसेतु ऐप के माध्यम से लोग अब ऑनलाइन ही अपनी शिकायतों को जिला प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं. लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है. प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को राहत मिली है.

कार्रवाई की पल-पल मिलती है सूचना

जनसेतु पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि कोई व्यक्ति जनसेतु के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उनकी शिकायत पर क्या-क्या कार्रवाई हो रही है इसकी सूचना उन्हें पल-पल मिलती रहती है. जनसेतु पोर्टल पर लगे बार कोड से व्हाट्सएप नंबर या फिर सीधे बारकोड स्कैन करने के बाद आवेदक के व्हाट्सएप में जोहार का मैसेज आता है. इसके बाद आवेदक इस व्हाट्सएप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.