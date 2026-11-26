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जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की पहली सूची जारी: कुंडा से राजा भैया और बाबागंज से विनोद सरोज लड़ेंगे चुनाव, विश्वनाथगंज पर चौंकाया

अपना दल (एस) के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से जारी इस सूची में प्रतापगढ़ जिले की तीन विधानसभा सीटों कुंडा, बाबागंज और विश्वनाथगंज के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं. पहली सूची जारी कर पार्टी ने अपने गढ़ प्रतापगढ़ में चुनावी बिगुल फूंक दिया है.

कुंडा से राजा भैया पर फिर जताया भरोसा: पार्टी की सूची के मुताबिक, कुंडा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे. 403 विधानसभा सीटों में कुंडा का क्रमांक 246 है. इस सीट पर राजा भैया 1993 से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव को हराया था.

गठबंधन वार्ताओं से पहले बड़ा सियासी संदेश, जानिए इतनी जल्दी पहली सूची जारी करने के क्या हैं मायने. (Photo Credit: ETV Bharat) राजा भैया ने वर्ष 2018 में जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) की स्थापना की थी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी. अब पार्टी ने एक बार फिर उन्हें कुंडा से प्रत्याशी घोषित कर अपनी पुरानी सीट पर दावेदारी मजबूत की है. बाबागंज से विनोद सरोज को दोबारा मौका: बाबागंज विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. यहां से पार्टी ने वर्तमान विधायक और प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज को फिर से टिकट दिया है. वर्ष 2022 के चुनाव में विनोद सरोज ने 67,282 वोट हासिल किए थे और समाजवादी पार्टी के गिरिजेश को 15,767 मतों के अंतर से हराया था. इससे पहले वह 2012 और 2017 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधायक चुने गए थे. प्रतापगढ़ की तीन सीटों पर उतारे उम्मीदवार. (Photo Credit: ETV Bharat) विश्वनाथगंज से कुलदीप पटेल पर दांव: पहली सूची में सबसे चर्चित नाम विश्वनाथगंज विधानसभा सीट का है. जनसत्ता दल ने यहां से प्रतापगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप पटेल को प्रत्याशी बनाया है. फिलहाल इस सीट पर अपना दल (सोनेलाल) के जीतलाल पटेल का कब्जा है. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतलाल पटेल ने 86,829 वोट हासिल कर 48,052 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. ऐसे में कुलदीप पटेल को मैदान में उतारना जनसत्ता दल की एक अहम रणनीतिक चाल मानी जा रही है. खास बात यह है कि विश्वनाथगंज में पार्टी की सीधी चुनौती एनडीए की सहयोगी अपना दल (एस) से होगी. इस सीट पर जीत हासिल करना जनसत्ता दल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में जीतलाल पटेल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. विश्वनाथगंज सीट पर कुलदीप पटेल को टिकट देकर चौंकाया, अपना दल (एस) के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी. (Photo Credit: ETV Bharat)