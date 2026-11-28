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अजय सिंह चौटाला का संपत सिंह पर निशाना, बोले -"पीठ में छुरा घोंपा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे"

अजय सिंह चौटाला का संपत सिंह पर निशाना ( ETV Bharat )

सिरसा : हरियाणा के पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह और चौटाला परिवार में बयानबाजी का दौर जारी है. पिछले दिनों संपत सिंह द्वारा पूर्व विधायक प्रताप चौटाला और पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पर बयान दिया गया था जिसके बाद अब जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय सिंह चौटाला ने कहा कि "खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात है".

"पीठ में छुरा घोंपने का काम किया": उन्होंने कहा कि "चौधरी रणजीत सिंह और चौधरी प्रताप सिंह तो दूसरे राजनीतिक दलों में थे और दूसरे राजनीतिक दलों में रहते हुए विरोध करना स्वाभाविक है. प्रोफेसर संपत सिंह तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सहयोगी थे, साथी थे. उनके साथ लंबे समय तक रहे. उनकी वजह से कैबिनेट में मंत्री भी रहे. चौटाला साहब स्वयं एमएलए होते हुए भी उन्हें अपोजिशन का लीडर हाउस में रखा, जबकि संपत सिंह ने तो पीठ में छुरा घोंपने का काम किया. जब पार्टी छोड़ी तो कई आरोप चौटाला साहब के ऊपर लगाए."

अजय सिंह चौटाला का संपत सिंह पर निशाना (ETV Bharat) "कानून-व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है": हरियाणा सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि "प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है. रोहतक में 50 मीटर की दूरी पर चौकी थी. वहां पर चार आदमियों को गोली से भून के बदमाश चले गए. यही हालात पूरे प्रदेश के हैं. आज कोई भी सुरक्षित नहीं है. आए दिन अपहरण, बलात्कार, फिरौती जैसी घटनाएं घट रही है. विदेशों में बैठे हुए लोग रोजाना टेलीफोनिकली इंडस्ट्रियलिस्टों को, शराब के ठेकेदारों को, व्यापारियों को अब तो आढ़तियों को धमकी दे कर वसूली करने का काम करते हैं. पुलिस के लोग वह वसूलियां करवाने का काम करते हैं."