अजय सिंह चौटाला का संपत सिंह पर निशाना, बोले -"पीठ में छुरा घोंपा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे"
Ajay Singh Chautala on Sampat Singh : जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने संपत सिंह पर निशाना साधा है.
Published : November 28, 2026 at 7:10 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 8:28 PM IST
सिरसा : हरियाणा के पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह और चौटाला परिवार में बयानबाजी का दौर जारी है. पिछले दिनों संपत सिंह द्वारा पूर्व विधायक प्रताप चौटाला और पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला पर बयान दिया गया था जिसके बाद अब जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय सिंह चौटाला ने कहा कि "खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात है".
"पीठ में छुरा घोंपने का काम किया": उन्होंने कहा कि "चौधरी रणजीत सिंह और चौधरी प्रताप सिंह तो दूसरे राजनीतिक दलों में थे और दूसरे राजनीतिक दलों में रहते हुए विरोध करना स्वाभाविक है. प्रोफेसर संपत सिंह तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सहयोगी थे, साथी थे. उनके साथ लंबे समय तक रहे. उनकी वजह से कैबिनेट में मंत्री भी रहे. चौटाला साहब स्वयं एमएलए होते हुए भी उन्हें अपोजिशन का लीडर हाउस में रखा, जबकि संपत सिंह ने तो पीठ में छुरा घोंपने का काम किया. जब पार्टी छोड़ी तो कई आरोप चौटाला साहब के ऊपर लगाए."
"कानून-व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है": हरियाणा सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि "प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है. रोहतक में 50 मीटर की दूरी पर चौकी थी. वहां पर चार आदमियों को गोली से भून के बदमाश चले गए. यही हालात पूरे प्रदेश के हैं. आज कोई भी सुरक्षित नहीं है. आए दिन अपहरण, बलात्कार, फिरौती जैसी घटनाएं घट रही है. विदेशों में बैठे हुए लोग रोजाना टेलीफोनिकली इंडस्ट्रियलिस्टों को, शराब के ठेकेदारों को, व्यापारियों को अब तो आढ़तियों को धमकी दे कर वसूली करने का काम करते हैं. पुलिस के लोग वह वसूलियां करवाने का काम करते हैं."
निवेश पर सीएम को घेरा : निवेश पर घेरते हुए चौटाला ने कहा कि "प्रदेश का मुख्यमंत्री रोजाना कभी सिंगापुर चला जाता है, कभी स्वीडन चला जाता है. कभी गुजरात चला जाता है. अब कह रहा है यूके जाऊंगा, जर्मनी जाऊंगा और विदेशों से निवेश लाने की बात करते हैं. कोई निवेश के नाम पर एक नया पैसा सिरसा में कहीं लगा है क्या?. कहां गया वो निवेश? निवेश के नाम पर खरखौदा की करोड़ों रुपए की जमीन बेचे आए सूरत जाके. सूरत में तो हीरे के कारखाने हैं या कपड़े के कारखाने हैं. खरखौदा में तो ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री तो आ सकती है. कोई सूरत का व्यापारी वहां आकर हीरे का कारखाना लगाएगा या कोई कपड़े का कारखाना लगाएगा?. जिस तरह भूपेंद्र हुड्डा ने Reliance को झज्जर की जमीन बेची थी, इसी तरीके से वे खरखौदा की जमीन बेच आये. वो आकर के अपना प्रॉफिट कमा के चले जाएंगे."
मुख्यमंत्री रोजाना पंजाब जाते हैं : पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ अजय सिंह चौटाला ने कहा कि मुझे तो कोई फर्क पड़ने वाला लगता नहीं. जीरो और मिलकर के जीरो होता है. पिछले दिनों म्युनिसिपल के चुनाव हुए. भारतीय जनता पार्टी की और अकाली दल की क्या पोजीशन रही थी आप सब लोग जानते हैं. वही हालात इनके विधानसभा में होने वाले हैं. कुछ हासिल होने वाला नहीं है. हरियाणा का मुख्यमंत्री रोजाना पंजाब में जाता है. कभी एसवाईएल के पानी की चर्चा करता है. केंद्र की सरकार इनकी है. प्रदेश की सरकार इनकी है. उस पर तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे. हरियाणा प्रदेश के हितों की बलि चढ़ाने का काम किया जा रहा है. वहां तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आपस में मुकाबला है.
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