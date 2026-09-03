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कृष्ण जन्माष्टमी पर गोविंददेवजी मंदिर में AI कैमरों से पुलिस रखेगी नजर, एंट्री-एग्जिट अलग होगी

मंदिर के पास अलग-अलग जगहों पर पार्किंग एरिया बनाए हैं. जहां वाहन पार्क होंगे. पार्किंग को लेकर एक QR कोड भी जारी किया गया है.

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जन्माष्टमी पर गोविंददेवजी मंदिर में लगाए एआई बेस्ड कैमरे (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 5:51 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शुक्रवार को शहर के आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा. जयपुर पुलिस ने जन्माष्टमी को लेकर सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर खास इंतजाम किए हैं. मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने के लिए एआई कैमरों से असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी. इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से इस बार एंट्री और एग्जिट की अलग-अलग व्यवस्था रखी गई है. तीन शिफ्ट में पुलिस जाप्ता तैनात किया जाएगा. जयपुर (उत्तर) जिले के साथ ही कमिश्नरेट और पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त जाप्ता भी तैनात किया गया है.

जयपुर (उत्तर) डीसीपी करन शर्मा ने बताया, जन्माष्टमी का त्योहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा, जबकि 5 सितंबर को गोविंददेवजी की शोभायात्रा निकाली जाएगी. दो दिन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे. ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने कहा, आमतौर पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री और एग्जिट जलेब चौक से ही होती है.

जयपुर (उत्तर) डीसीपी करन शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: जन्माष्टमी पर जयपुर होगा कृष्णमय, गोविंददेवजी मंदिर में तड़के 4 बजे से खुलेंगे पट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पैदल चलना होगा 5-6 किमी

जलेब चौक से एंट्री, जयनिवास उद्यान की तरफ निकासी: वे बोले कि इस बार भीड़ को देखते हुए मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश जलेब चौक से दिया जाएगा, जबकि निकासी जयनिवास उद्यान की तरफ से होगी. जहां से श्रद्धालु हवामहल रोड तक पैदल निकलेंगे. किसी भी प्रकार के वाहन को भीतर एंट्री नहीं दी जाएगी. बड़ी चौपड़ से हवामहल की तरफ जाने वाले एक तरफ का रास्ता पैदल श्रद्धालुओं के लिए होगा. दूसरी तरफ के रास्ते पर वाहनों की आवाजाही होगी, लेकिन भीड़ बढ़ने पर दूसरी तरफ के रास्ते पर भी वाहनों की आवाजही रोकी जाएगी.

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सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया अस्थाई कंट्रोल रूम (ETV Bharat Jaipur)

तीन शिफ्ट में लगेगी ड्यूटी: उन्होंने बताया, हर पॉइंट पर जाप्ता तैनात किया गया है. अधिकारी और जवानों को तीन शिफ्ट में तैनात किया गया है. रात 1 बजे से अगले दिन भीड़ कम होने तक जाप्ता तैनात रहेगा. उनका कहना है कि मंदिर परिसर और आसपास पहले से काफी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. अतिरिक्त एआई युक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. लाइट के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है.

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संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर मिलेगा अलर्ट: जिले के अलावा कमिश्नरेट और पुलिस मुख्यालय से मिला जाप्ता भी तैनात किया जाएगा. मंदिर परिसर में एआई बेस्ड कैमरे लगवाए हैं. इनका डिस्प्ले अस्थाई कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर होगा. एक टीम पूरे समय निगरानी रखेगी. पुलिस के पास असामाजिक तत्वों और बदमाशों का डेटा बेस हैं, जिसे इस सिस्टम से जोड़ा गया है, जैसे ही कोई बदमाश इन कैमरों के सामने से निकलेगा. कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलेगा और संबंधित शख्स पर पुलिस शिकंजा कसेगी.

QR कोड से मिलेगी पार्किंग की जानकारी: उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस से समन्वय के साथ काम किया गया है. छोटी चौपड़ से लेकर बड़ी चौपड़ तक कोई भी वाहन भीतर गलियों में प्रवेश नहीं कर पाएगा. अलग-अलग जगहों पर पार्किंग एरिया बनाए गए हैं. जहां वाहन पार्क होंगे. पार्किंग को लेकर एक QR कोड भी जारी किया गया है, जिसे स्कैन करने पर पार्किंग की लाइव जानकारी मिल सकेगी. किस स्थान पर पार्किंग है और किस पार्किंग में कितनी जगह खाली है. इसकी जानकारी भी तत्काल मिल सकेगी. इससे श्रद्धालुओं को अपने वाहन खड़े करने में आसानी होगी.

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