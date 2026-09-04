जन्माष्टमी 2026: लड्डू गोपाल के लिए थ्री-पीस पोशाक का क्रेज, बाजारों में रौनक
इस बार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पोशाकों में थ्री-पीस ड्रेस और डिजाइनर कोटियां सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 2:06 PM IST
मेरठ: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन त्योहार को लेकर मेरठ के बाजारों में भक्ति का उल्लास पूरी तरह छा गया. पिछले दो-तीन दिनों की सुस्ती को पीछे छोड़ते हुए बुधवार शाम से ही बाजारों में खरीदारों की भारी रौनक लौट आई है. शहर के प्रमुख बाजार लाला का बाजार, बुढ़ाना गेट, सदर बाजार, शारदा रोड में ग्राहकों की भारी चहल-पहल देखी जा रही है. श्रद्धालु, भगवान लड्डू गोपाल के वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, झूले और सिंहासन समेत अन्य पूजन सामग्री खरीदते नजर आ रहे है.
इस बार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पोशाकों में थ्री-पीस ड्रेस और डिजाइनर कोटियां सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं, जिसमें मैचिंग पोशाक, फैंसी कोटी या जैकेट डिजाइनर पगड़ी और मुकुट शामिल हैं. व्यापारियों के अनुसार, पारंपरिक पीले रंग के अलावा इस बार 24 से 25 अलग-अलग रंगों में पोशाक उपलब्ध हैं.
जन्माष्टमी पर कान्हा जी के लिए बाजारों में मथुरा से मंगाई गई पोशाक इस बार ग्राहकों की ज्यादा मांग में है. जीरो नंबर से लेकर और बड़े कान्हा जी तक तमाम पोशाक इस वक्त बाजार में उपलब्ध हैं. ग्राहकों का कहना है कि वह कान्हा जी को मक्खन मिश्री और तमाम 56 भोग का प्रसाद अर्पित करते हैं. वह जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं.
बुढ़ाना गेट पर पोशाक बेचने वाले दुकानदार हरीश और अन्य स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बुधवार शाम से शुरू हुई ग्राहकों की आवक से जन्माष्टमी तक बाजारों में कई करोड़ रुपये का व्यापार होने की उम्मीद है.
70 वर्षीय ग्राहक मंजू सिंगल ने कहा कि जन्माष्टमी पर हम भगवान को स्नान कराते हैं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करते हैं, फिर उन्हें झूले में बैठाते हैं और भोग लगाते हैं. रात को आरती करते हैं और रात तक का व्रत रखते हैं. उन्होंने बताया कि वह भगवान के लिए पोशाक खुद घर पर ही बनाती हैं.
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