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जन्माष्टमी 2026: लड्डू गोपाल के लिए थ्री-पीस पोशाक का क्रेज, बाजारों में रौनक

मेरठ में जन्माष्टमी की धूम ( Photo Credit; ETV Bharat )

​मेरठ: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन त्योहार को लेकर मेरठ के बाजारों में भक्ति का उल्लास पूरी तरह छा गया. पिछले दो-तीन दिनों की सुस्ती को पीछे छोड़ते हुए बुधवार शाम से ही बाजारों में खरीदारों की भारी रौनक लौट आई है. शहर के प्रमुख बाजार लाला का बाजार, बुढ़ाना गेट, सदर बाजार, शारदा रोड में ग्राहकों की भारी चहल-पहल देखी जा रही है. श्रद्धालु, भगवान लड्डू गोपाल के वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, झूले और सिंहासन समेत अन्य पूजन सामग्री खरीदते नजर आ रहे है. बाजारों में बढ़ी रौनक (Video Credit; ETV Bharat) ​इस बार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पोशाकों में थ्री-पीस ड्रेस और डिजाइनर कोटियां सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं, जिसमें ​मैचिंग पोशाक, ​फैंसी कोटी या जैकेट डिजाइनर पगड़ी और मुकुट शामिल हैं. ​व्यापारियों के अनुसार, पारंपरिक पीले रंग के अलावा इस बार 24 से 25 अलग-अलग रंगों में पोशाक उपलब्ध हैं.