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कानपुर में 20 लाख की पोशाक पहन कर कान्हा तैयार; थाइलैंड के फूलों से हुआ शृंगार, 10 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद

कानपुर इस्कॉन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी. ( Photo Credit : ETV Bharat )