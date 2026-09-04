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कानपुर में 20 लाख की पोशाक पहन कर कान्हा तैयार; थाइलैंड के फूलों से हुआ शृंगार, 10 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद

मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन टेंपल में 9 सितंबर तक होंगे आयोजन. वीआर शो से बदरीनाथ और केदारनाथ के दर्शन का मौका भी.

कानपुर इस्कॉन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी.
कानपुर इस्कॉन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
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कानपुर : देशवासी जन्माष्टमी का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाने की शुरुआत कर चुके हैं. इसी क्रम में कानपुर के मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में करीब 10 लाख श्रद्धालु कान्हा के अलौकिक दर्शन करने को आतुर हैं.

कानपुर में रास लीला के लिए कान्हा तैयार. (Video Credit : ETV Bharat)

मंदिर प्रबंधन ने इस बार भगवान श्रीकृष्ण को 20 लाख रुपये कीमत की चार अलग-अलग विशेष प्रकार की पोशाकें तैयार कराई हैं. मंदिर परिसर को आस्ट्रेलिया, थाइलैंड, सिंगापुर, मुंबई व कोलकाता से स्पेशल आर्किड्स व अन्य कई वैरायटी वाले फूलों से सजाया गया है.


इस्कॉन मंदिर के मीडिया प्रभारी प्राणेश्वर कृष्ण दास ने बताया कि इस मानसून सत्र में कानपुर में खूब बारिश देखने को मिली. हालांकि, उससे भक्तों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है. दो से तीन हजार परिवार ऐसे हैं, जो चार सितंबर को ही इस्कॉन मंदिर पहुंचेंगे. इसके बाद सुबह साढ़े चार बजे से लेकर रात डेढ़ बजे तक चरणबद्ध ढंग से भगवान की पूजा-अर्चना होगी.


वृंदावन के कलाकारों ने महीनों मेहनत करके भगवान के लिए सुंदर गुलाबी रंग के वस्त्र तैयार किए हैं. इसके अलावा उनके चारों ओर आकर्षक, रंग-बिरंगे फूलों का शृंगार होगा. कान्हा को 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा. बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने घरों से प्रसाद बनाकर लाते हैं, उसका भी भोग लगेगा.


वीआर शो से करेंगे बद्री व केदारनाथ की यात्रा, मंदिर तक फ्री शटल सुविधा भी : प्राणेश्वर कृष्ण दास ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी के मौके पर भक्तों के लिए इस्कॉन मंदिर प्रबंधन की ओर से वर्चुअल रिएलिटी शो का आयोजन किया जाएगा. जिसमें बदरीनाथ व केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन कर किए जा सकेंगे. मंदिर प्रांगण में 400 आर्टिस्ट जो देश के कई शहरों से आ रहे हैं. उनकी ओर से डांस परफार्मेंस, भजन-कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके बाद आगामी नौ सितंबर तक मंदिर प्रांगण में रोज आोयजन होते रहेंगे.





जेके टेंपल में रिद्म ग्रुप के कलाकार देंगे परफार्मेंस : शहर में मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर के अलावा पांडु नगर स्थित जेके मंदिर, जिसे राधा-कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है. यहां पर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लाखों भक्तों का सैलाब उमड़ता है.

मंदिर प्रबंधन से जुड़े सुधीर सिंह ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं. भक्तों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं. चार सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव व बाल लीलाओं पर आधारित कार्यक्रम होंगे. जिसमें मुख्य रूप से कलाकुंज समूह, स्टार म्यूजिकल समूह, किशोरी समूह व देर रात श्री फ्यूजन बैंड के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. 5 सितंबर को पूतना वध, वकासुर वध, अघासुर वध और कालिया दमन की प्रस्तुति का मंचन होगा. 6 सिंतबर को महारास और 7 सितंबर को गोवर्धन पर्वत एक्ट, कंस वध व श्रीकृष्ण का राज्याभिषेक किया जाएगा.



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थंबनेल कैप्शन:
- इस खबर के साथ इस्कॉन मंदिर के अलावा जेके मंदिर की थंबनेल अटैच हैं।
- इस्कॉन मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण का इन आर्किड के फूलों से होगा श्रृंगार।
- इस्कॉन मंदिर में भगवान ये गुलाबी रंग के वस्त्र पहनेंगे।

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