ETV Bharat / state

वाराणसी: बाबा विश्वनाथ से लड्डू गोपाल को भेजा गया जन्माष्टमी उपहार

15 देशों के 100 से अधिक मंदिरों ने कान्हा के लिए बाबा विश्वनाथ के पास शुभकामनाएं भेजी.

बाबा विश्वनाथ से लड्डू गोपाल को भेजा गया जन्माष्टमी उपहार
बाबा विश्वनाथ से लड्डू गोपाल को भेजा गया जन्माष्टमी उपहार (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विश्वनाथ धाम से लड्डू गोपाल के लिए विशेष उपहार भेजा गया है. देश भर में 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, इसी अवसर पर बुधवार को धर्मनगरी काशी से कान्हा की नगरी मथुरा विशेष उपहार भेजा गया, इसके साथ ही दुनिया के 15 देशों के 100 से अधिक मंदिरों ने कान्हा के लिए बाबा विश्वनाथ के पास शुभकामनाएं भेजी हैं. जिन्हें मंदिर की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी को भेजा जाएगा.

लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी उपहार (Photo Credit; ETV Bharat)

2024 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस पहल को शुरू किया गया था, श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान श्री विश्वेश्वर द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरा में विराजमान श्री लड्डू गोपाल को उपहार सामग्री प्रेषित की गई थी. इसी क्रम में रंगभरी एकादशी के अवसर पर भी काशी एवं मथुरा के मध्य परस्पर भेंट एवं श्रद्धा-संदेशों के आदान-प्रदान की परंपरा को आगे बढ़ाया गया.

100 से अधिक मंदिरों ने कान्हा को शुभकामनाएं भेजीं
100 से अधिक मंदिरों ने कान्हा को शुभकामनाएं भेजीं (Photo Credit; ETV Bharat)



इस बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि इस नवाचारपूर्ण परंपरा का उद्देश्य सनातन धर्म के प्रमुख तीर्थों एवं मंदिरों के मध्य सांस्कृतिक समन्वय तथा परस्पर श्रद्धा के संबंधों को अधिक सुदृढ़ करना है. इसी के तहत विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 04 सितम्बर को आयोजित होने वाले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के पहले भगवान श्री लड्डू गोपाल के लिए विशेष उपहार सामग्री तैयार किया गया है.

बाबा विश्वनाथ से लड्डू गोपाल को भेजा गया जन्माष्टमी उपहार
बाबा विश्वनाथ से लड्डू गोपाल को भेजा गया जन्माष्टमी उपहार (Photo Credit; ETV Bharat)

सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव के समक्ष विधि-विधानपूर्वक पूजित किया गया, तथा भगवान श्री विश्वेश्वर को समर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया, तत्पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजा-अर्चना के मध्य उक्त पावन उपहार सामग्री को श्रद्धापूर्वक श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरा के लिए प्रेषित किया गया.

4 सितंबर को जन्माष्टमी
4 सितंबर को जन्माष्टमी (Photo Credit; ETV Bharat)



ग़ौरतलब हो कि, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने मंदिर न्यास के अधिकारियों को यह निर्देशित किया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा शुरू किए गए ऐसे धार्मिक, सांस्कृतिक नवाचारों को निरंतरता दी जाए और भविष्य में भी उन्हें स्थायी स्वरूप दिया जाए, तथा किसी भी परिस्थिति में इन परंपराओं की श्रृंखला बाधित न होने पाए.

इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्वयं मथुरा में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में उपस्थित होकर सहभागिता करेंगे, तथा श्रीकृष्ण जन्मस्थान में आयोजित महोत्सव पर श्री काशी विश्वनाथ धाम एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मध्य स्थापित आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा.



ये भी पढ़ें: यूपी में जन्माष्टमी की धूम: मथुरा में उमड़ा भक्तों का रेला, शाम 6 बजे तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने किए श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन

TAGGED:

BABA VISHWANATH VARANASI
JANMASHTAMI 2026
BABA VISHWANATH GIFT TO LADDU GOPAL
KRISHNA JANMASHTAMI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.