ETV Bharat / state

दिल्ली: जन्माष्टमी पर मोर पंखों से सजा कालकाजी मंदिर, लड्डू गोपाल को झूला झुलाने उमड़े श्रद्धालु

जन्माष्टमी के अवसर पर कालकाजी मंदिर में माता कालका का विशेष श्रृंगार किया गया है. माता को रंग-बिरंगे फूलों के साथ मोर पंखों से सजाया गया है. मंदिर में माता का यह दिव्य और भव्य स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की भी विशेष सजावट की गई है, जहां श्रद्धालु लड्डू गोपाल को झूला झुलाकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व शुक्रवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली के प्रमुख मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है. इसी क्रम में प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. भक्त माता कालका के दर्शन करने के साथ भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं.

कालकाजी मंदिर के मुख्य पुजारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर माता कालका का विशेष श्रृंगार किया गया है. उन्होंने कहा कि माता को विशेष फूलों और मोर पंखों से सजाया गया है. जन्माष्टमी के साथ आज काली जयंती भी है, जिसके चलते रात में माता की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी. सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं.

मंदिर पहुंचे श्रद्धालु विनोद ने कहा कि जन्माष्टमी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए विशेष उत्सव है. भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि परिवार के साथ मंदिर आकर लड्डू गोपाल को झूला झुलाने और पूजा करने से उन्हें विशेष खुशी मिल रही है. एक अन्य श्रद्धालु गजेंद्र ने बताया कि मंदिर को जन्माष्टमी के लिए बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है. भगवान कृष्ण की सजावट भी काफी आकर्षक है. उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए सुबह ही मंदिर पहुंच गए.

वहीं श्रद्धालु विमला ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की सुंदर सजावट की गई है. लड्डू गोपाल को झूला झुलाने से मन को शांति और खुशी मिल रही है. गौरतलब है कि जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में दिनभर विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाएगा. इसके बाद भगवान की आरती और विशेष पूजा के साथ जन्माष्टमी समारोह संपन्न होगा.

ये भी पढ़ें