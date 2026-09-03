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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम; मंदिर से निकाली गई शोभायात्रा, कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम. ( Photo Credit: ETV Bharat )