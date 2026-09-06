ETV Bharat / state

हरिद्वार जिला जेल में जन्माष्टमी, मुस्लिम कैदियों ने निभाये किरदार, भक्ति का अनोखा संगम

हरिद्वार: जिला कारागार में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय कृष्ण लीला में बंदी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं. मंच पर उतरकर बंदी किसी मंजे हुए कलाकार की तरह भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों का जीवंत मंचन कर रहे हैं. जेल के अन्य बंदी भी इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का आनंद उठा रहे हैं.खास बात यह है कि कृष्ण लीला में अलग अलग धर्मों के बंदी कलाकार के रूप में हिस्सा लेकर आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे हैं.



हरिद्वार जिला कारागार में हर पर्व और धार्मिक आयोजन को उत्साह के साथ मनाया जाता है. इसी क्रम में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जेल परिसर में तीन दिवसीय कृष्ण लीला मंचन का आयोजन किया गया. इसके लिए बंदियों ने कई दिनों तक अभ्यास किया. अब मंच पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर उनके जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का शानदार मंचन किया जा रहा है. कृष्ण लीला में बंदी कलाकार पूरे आत्मविश्वास के साथ अलग अलग किरदार निभा रहे हैं. कोई कृष्ण बना है तो कोई कंस, देवकी, वासुदेव और अन्य पात्रों की भूमिका में नजर आ रहा है.

मंचन के दौरान धार्मिक और भक्ति गीतों से जेल परिसर का माहौल भी पूरी तरह भक्तिमय हो गया. कृष्ण लीला देखने के लिए जेल के अन्य बंदी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे. आयोजन में प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा भी पहुंचे. उन्होंने बंदियों की प्रस्तुति की सराहना की और जेल प्रशासन के प्रयासों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा इस तरह के आयोजन बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य और उनके भीतर सकारात्मक सोच विकसित करने में मददगार साबित होते हैं. भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर बंदी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.