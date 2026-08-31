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दिल्ली: जन्माष्टमी को लेकर इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारी, मोर-थीम पर होगी सजावट; 1700 जवान संभालेंगे सुरक्षा

दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में 4 सितंबर को महाजन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जाएगा.

Iskcon Temple, East of Kailash, Delhi
इस्कॉन मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 31, 2026 at 11:19 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में 4 सितंबर को महाजन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जाएगा. मंदिर में पिछले करीब दो महीने से तैयारियां चल रही हैं. इस बार मंदिर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पिछले साल के मुकाबले दोगुनी की जा रही है.

इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष बृजनंदन दास ने बताया कि इस वर्ष जन्माष्टमी पर करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. पिछले साल 5 लाख से अधिक श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे. ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर और आसपास 1200 निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे, जबकि 500 दिल्ली पुलिस के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. इसके अलावा मंदिर परिसर के आसपास 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.

बृजनन्दन दास, उपाध्यक्ष, इस्कॉन (ETV Bharat)

पीकॉक थीम पर होगी मंदिर की सजावट

इस बार मंदिर की सजावट का मुख्य थीम पीकॉक यानी मोर रखा गया है. भगवान श्रीकृष्ण के वस्त्र भी वृंदावन के कुशल कारीगरों द्वारा इसी थीम पर तैयार किए जा रहे हैं. मंदिर की भव्य सजावट के लिए थाईलैंड और बेंगलुरु से विशेष फूल मंगाए जा रहे हैं. इसके साथ ही मंदिर के आसपास श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं को रंग-बिरंगी रोशनी और झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है.

भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग का महाभोग

जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग का महाभोग अर्पित किया जाएगा. इसके साथ ही महाअभिषेक, हरिनाम संकीर्तन, भगवद्गीता पर प्रवचन और विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के अवसर पर भव्य मध्यरात्रि महाआरती होगी.

सुबह 4:30 बजे खुलेगा मंदिर, रात 1:30 बजे तक दर्शन

श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार सुबह 4:30 बजे खोल दिए जाएंगे और दर्शन की व्यवस्था रात करीब 1:30 बजे तक जारी रहेगी. आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश गेट नंबर-1 से होगा. स्पेशल गेस्ट के लिए गेट नंबर-6, जबकि वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए गेट नंबर-4 से प्रवेश की व्यवस्था की गई है. मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की भी विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन के बाद श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर सकें.

इस्कॉन मंदिर में महाजन्माष्टमी के दिन सुबह मंगला आरती से शुरू होने वाला धार्मिक आयोजन देर रात तक चलेगा. मंदिर प्रशासन का लक्ष्य बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन कराना है.

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