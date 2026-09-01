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15 साल बाद जन्माष्टमी पर बन रहा दुर्लभ संयोग, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि

15 साल बाद बन रहा खास संयोग: इस बार की जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह है. बंसी वाले मंदिर के मुख्य पुजारी रवि शास्त्री ने ईटीवी भारत को बताया कि, "इस बार जन्माष्टमी पर ऐसा विशेष संयोग बन रहा है, जिसे धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. करीब 15 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है और इस वजह से इस बार भगवान श्रीकृष्ण की पूजा का विशेष महत्व माना जा रहा है.क्योंकि जिस तरह से द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था इस बार भी ठीक वैसा ही दुर्लभ संयोग बना रहा है."

फरीदाबाद: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए इस बार जन्माष्टमी बेहद खास होने जा रही है. पंचांग के अनुसार इस साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर यानी कि शुक्रवार को मनाई जाएगी. भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव आधी रात में मनाया जाएगा. दिल्ली-एनसीआर में निशीथ काल यानी जन्मोत्सव का मुख्य समय रात करीब 11 बजकर 57 मिनट से 12 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. इसी दौरान मंदिरों और घरों में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव, अभिषेक और आरती की जाएगी.

क्या है पूजा का विधि-विधान:पुजारी रवि शास्त्री ने आगे बताया कि, "जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु सुबह स्नान कर भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेते हैं. दिनभर उपवास और भगवान का स्मरण किया जाता है. रात में पूजा स्थल को साफ कर बाल गोपाल की प्रतिमा या लड्डू गोपाल को सजाया जाता है. निशीथ काल में भगवान श्रीकृष्ण का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है. इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाकर चंदन, रोली, अक्षत, फूल और तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं. माखन-मिश्री, फल और अन्य सात्विक प्रसाद का भोग लगाया जाता है. इसके बाद भगवान की आरती और जन्मोत्सव मनाया जाता है."

मध्यरात्रि में होगा कान्हा का जन्म: मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय हुआ था. इसलिए जन्माष्टमी पर आधी रात की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है. इस दौरान मंदिरों में शंख-घंटियों की गूंज के बीच भगवान के जन्म की झांकी निकाली जाती है और श्रद्धालु "नंद के आनंद भयो" के जयकारे लगाते हैं.

जन्माष्टमी का महत्व: बंसी वाले मंदिर के मुख्य पुजारी रवि शास्त्री ने बताया कि, "इस बार श्रद्धालुओं को जन्माष्टमी पर विशेष श्रद्धा और नियम के साथ पूजा करनी चाहिए. भगवान श्रीकृष्ण की पूजा में भक्ति, तुलसी और माखन-मिश्री के भोग का विशेष महत्व है. रात के शुभ समय में भगवान का जन्मोत्सव मनाकर आरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा. कई जगहों पर जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव और दही-हांडी जैसे कार्यक्रम भी आयोजन किया जाता है."

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