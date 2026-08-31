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पटना में 'कृष्णोत्सव', 20 फीट ऊंची दही-हांडी विशेष आकर्षण, विजेता टीम को मिलेंगे 2.51 लाख

पटना: राजधानी पटना में युवाओं और खासकर जेन-जी को सनातन संस्कृति, भगवान श्रीकृष्ण के जीवन दर्शन और भारतीय परंपराओं से जोड़ने के लिए पहली बार भव्य तीन दिवसीय 'कृष्णोत्सव' का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन 2 सितंबर से 4 सितंबर तक पटना के मिलर ग्राउंड में होगा. कार्यक्रम में भक्ति, संस्कृति और रोमांच का संगम देखने को मिलेगा.

तीन दिवसीय आयोजन: महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव सायन कुणाल ने कहा कि तीन दिवसीय आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण दही-हांडी प्रतियोगिता होगी, जिसमें जीतने वाली टीम को 2 लाख 51 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी. कार्यक्रम में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा. कृष्णोत्सव का आयोजन यूथ एलायंस फॉर सोशल हारमोनी की ओर से किया जा रहा है. इस आयोजन में महावीर मंदिर न्यास समिति का सहयोग रहेगा.

महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव सायन कुणाल (ETV Bharat)

प्रतियोगिता में क्या-क्या शामिल?: सायन कुणाल की देखरेख में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में दही-हांडी के साथ दही खाओ प्रतियोगिता, बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, घर के मंदिर की सजावट प्रतियोगिता और डिजिटल फोटो और रील प्रतियोगिता समेत कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. आयोजकों का कहना है कि प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा.

"कृष्णोत्सव का मुख्य उद्देश्य युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ना है. खासकर जेन-जी तक भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, उनके संदेश और गीता के विचारों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से धैर्य, नैतिकता और कर्म को प्राथमिकता देने का संदेश दिया. आयोजन के माध्यम से युवा वर्ग श्रीकृष्ण के जीवन से प्रेरणा ले और उनके संदेशों को आत्मसात करे, यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है."- सायन कुणाल, सचिव, महावीर मंदिर न्यास समिति

दो हिस्सो में कार्यक्रम: पहला हिस्सा भक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का होगा, जबकि दूसरे हिस्से में युवाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. दही खाओ प्रतियोगिता, दही-हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता और बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के अलावे घर के मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाने वालों के लिए भी विशेष प्रतियोगिता रखी गई है. प्रतिभागी अपने सजे हुए घरेलू मंदिर की तस्वीर जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकेंगे. चयनित प्रतिभागियों को कार्यक्रम स्थल पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा.

सोशल मीडिया से संबंधित प्रतियोगिता: सायन कुणाल ने बताया कि डिजिटल दौर के युवाओं को जोड़ने के लिए कृष्णोत्सव में सोशल मीडिया से संबंधित प्रतियोगिता भी रखी गई है. पूरे आयोजन को रचनात्मक तरीके से कवर कर सबसे बेहतर रील बनाने वाले प्रतिभागी को भी पुरस्कार दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम को लेकर युवाओं की बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और कई युवा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हैं.

दही-हांडी प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण: तीन दिवसीय कृष्णोत्सव का सबसे रोमांचक आकर्षण दही-हांडी प्रतियोगिता होगी. इस प्रतियोगिता के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल पर टीमों को शामिल किया जा रहा है. प्रत्येक टीम का मालिक अपनी टीम से 21 खिलाड़ियों का चयन करेगा, जो दही-हांडी फोड़ने की चुनौती में हिस्सा लेंगे. कुछ टीमें पहले ही प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं. प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए इच्छुक लोग मोबाइल नंबर 7903370000 पर संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

2 लाख 51 हजार का इनाम: दही-हांडी प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को 2 लाख 51 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी. प्रथम रनरअप टीम को 1 लाख 51 हजार रुपये और दूसरे रनरअप को 1 लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा. प्रतियोगिता में जो टीम सबसे पहले दही-हांडी फोड़ेगी, उसे विजेता घोषित किया जाएगा.