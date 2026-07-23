जनमन योजना ने बदली कवर्धा के वनांचल गांव की तस्वीर, जहां पैदल चलना मुश्किल था वहां फर्राटे से दौड़ रही गाड़ियां
कवर्धा के वनांचल गांव बांटीपथरा के लोग बताते हैं कि बारिश के दिनों में उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाता था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 23, 2026 at 7:50 AM IST
कवर्धा: कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत बनाई गई पक्की सड़क ने ग्रामीणों की वर्षों पुरानी आवागमन की समस्या का समाधान कर दिया है. जहां पहले बरसात के दिनों में कीचड़ और उबड़-खाबड़ रास्तों के कारण पैदल चलना भी मुश्किल होता था, वहीं अब इसी मार्ग पर वाहन आसानी से फर्राटे भर रहे हैं. इससे ग्रामीणों का सफर सुरक्षित, सुगम और तेज हो गया है.
वनांचल गांवों में जनमन योजना से बनी 3 किमी लंबी सड़क
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बांटीपथरा से पढ़ियाधरान तक लगभग 3 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण 143.82 लाख रुपये की लागत से किया गया है. इस सड़क से जुड़े लगभग 135 बसाहटों के लोगों को वर्षभर आवागमन की सुविधा मिल रही है. अब ग्रामीणों को स्कूल, अस्पताल, बाजार और शासकीय सेवाओं तक पहुंचने में पहले जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता.
सड़क बनने से ग्रामीणों को मिली बड़ी सुविधा
ग्राम बांटीपथरा निवासी राजेन्द्र कुमार मरकाम ने बताया कि पहले बारिश के मौसम में गांव से बाहर निकलना बेहद कठिन हो जाता था. कीचड़ और खराब रास्तों के कारण कई बार जरूरी काम भी टालने पड़ते थे. सड़क बनने के बाद अब आवागमन आसान हो गया है और लोगों का समय व श्रम दोनों बच रहे हैं.
यहां आने जाने में बहुत समस्या होती थी. अब पक्की रोड बन जाने से हमें काफी सुविधा मिली है-राजेन्द्र मरकाम
वहीं ग्रामीण नन्हें सिंह मरकाम का कहना है कि पहले बांटीपथरा से पढ़ियाधरान तक कोई पक्का मार्ग नहीं था. बरसात में रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भर जाता था, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती थी. अब पक्की सड़क बनने से गांव की तस्वीर बदल गई है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के अवसरों तक पहुंच पहले से अधिक सुगम हो गई है.
बांटीपथरा में आने जाने का कोई साधन नहीं था. अब सीसी रोड बन गया है. हमें बहुत अच्छा लग रहा है. आने जाने का साधन बन गया है -नन्हे सिंह मरकाम
प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत वनांचल क्षेत्रों में विकसित हो रही सड़कें ग्रामीण विकास को नई दिशा दे रही हैं. बांटीपथरा से पढ़ियाधरान तक बनी यह सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की नई उम्मीद बनकर उभरी है.