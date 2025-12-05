ETV Bharat / state

युवक के साथ होटल में ठहरी युवती की मिली लाश, जांजगीर से आया था जोड़ा, पुलिस कर रही जांच

कोरबा एक होटल में एक लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया

Korba Crime News
कोरबा के सीतामढ़ी में वारदात (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 10:48 PM IST

3 Min Read
कोरबा: सीतामढ़ी का होटल चंदेला एक बार फिर सुर्खियों में है. यहां शुक्रवार को एक युवती की संदिग्ध हालत में लाश मिली है. पहली नजर में यह मामला प्रेम प्रसंग और हत्या का प्रतीत हो रहा है. एक दिन पहले एक प्रेमी जोड़े ने यहां चेकइन किया था.

जांजगीर से आया था जोड़ा

युवक और युवती के जांजगीर से यहां आने की सूचना है. संभावना है कि युवती जिस युवक के साथ होटल के कमरे में रुकी थी. उसी युवक ने युवती की हत्या कर दी और फरार हो गया है. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है. मृतका के साथ जो युवक होटल में ठहरा था उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है.

कोरबा के होटल में मिली युवती की लाश (ETV BHARAT)

गुरुवार को आया था जोड़ा

अब तक की जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम जांजगीर जिले का युवक और अकलतरा के कापन की युवती होटल चंदेला मे रुके थे. सुबह 11 बजे चेक आउट टाइम के समय, जब दरवाजा नहीं खुला. तब होटल के स्टॉफ ने दरवाजा खटखटाया. उसके बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो होटल के स्टाफ ने होटल के मालिक को इसकी सूचना दी. होटल के मालिक ने इसकी सूचना लिखित में पुलिस में दर्ज कराई. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है.

सीतामढ़ी स्थित होटल चंदेला में एक 20 वर्षीय युवती की लाश मिली है. दोपहर पुलिस को सूचना मिलने पर उसकी जांच कराई जा रही है. एक दिन पहले युवक और युवती होटल में रुके हुए थे. युवती की लाश मिली है, पीएम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण का खुलासा हो पाएगा. फरार युवक की तलाश की जा रही है. फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर मौजूद है- नीतिश ठाकुर, एएसपी, कोरबा

Korba Police Investigation
कोरबा पुलिस की जांच (ETV BHARAT)

युवती के परिजनों को दी गई सूचना

पुलिस ने होटल संचालक की सहायता से मृतका की पहचान कर ली है. मृतका के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है. जो कोरबा पहुंच चुके हैं, मृतका के साथ जो युवक कमरे में ठहरा था. पुलिस ने उसकी भी पहचान कर ली है. फिलहाल युवक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. किस वजह से मृतका की जान गई. इस दिशा में पुलिस जांच कर रही है. युवती के साथ जो युवक होटल के कमरे में ठहरा था, उसके पकड़े जाने के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा.

