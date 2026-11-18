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बीजेपी महामंत्री और परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलर संतोषी दुबे के खिलाफ ठगी की शिकायत, SP ने नियुक्ति रद्द की

परामर्श केंद्र की काउंसलर संतोषी दुबे के खिलाफ ठगी की शिकायत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर-चांपा: बीजेपी महामंत्री संतोषी दुबे पर ठगी की शिकायत सामने आई है. बीजेपी नेत्री संतोषी दुबे महिला थाना में संचालित परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर भी थीं लेकिन शिकायत के बाद SP ने उन्हें हटा दिया है. संतोषी दुबे के खिलाफ नौकरी दिलाने और NGO में काम दिलाने का झांसा देकर पैसे लेने का आरोप है.

बीजेपी महामंत्री संतोषी दुबे के खिलाफ ठगी की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH) क्या है पूरा मामला? जांजगीर-चांपा जिला पुलिस विभाग की ओर से परिवार को जोड़ने के लिए परिवार परामर्श केंद्र गठित किया गया है. इस समिति के कुछ सदस्यों के खिलाफ नौकरी दिलाने और NGO के माध्यम से काम दिलाने का झांसा देकर रकम ऐंठने दूसरा मामला सामने आया है. कोरबा के पारस जैन ने पुलिस अधीक्षक जांजगीर को शिकायत का आवेदन सौंपा. इसमें महिला परामर्श केंद्र की काउंसलर और बीजेपी नेत्री संतोषी दुबे और उसके सहयोगी प्रेमा खूंटे पर पैसे लेने का आरोप है.