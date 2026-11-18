बीजेपी महामंत्री और परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलर संतोषी दुबे के खिलाफ ठगी की शिकायत, SP ने नियुक्ति रद्द की
हफ्तेभर में दूसरी नियुक्ति रद्द, इससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य और काउंसलर पूजा राठौर की नियुक्ति रद्द की गई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 8:46 PM IST
जांजगीर-चांपा: बीजेपी महामंत्री संतोषी दुबे पर ठगी की शिकायत सामने आई है. बीजेपी नेत्री संतोषी दुबे महिला थाना में संचालित परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर भी थीं लेकिन शिकायत के बाद SP ने उन्हें हटा दिया है. संतोषी दुबे के खिलाफ नौकरी दिलाने और NGO में काम दिलाने का झांसा देकर पैसे लेने का आरोप है.
क्या है पूरा मामला?
जांजगीर-चांपा जिला पुलिस विभाग की ओर से परिवार को जोड़ने के लिए परिवार परामर्श केंद्र गठित किया गया है. इस समिति के कुछ सदस्यों के खिलाफ नौकरी दिलाने और NGO के माध्यम से काम दिलाने का झांसा देकर रकम ऐंठने दूसरा मामला सामने आया है. कोरबा के पारस जैन ने पुलिस अधीक्षक जांजगीर को शिकायत का आवेदन सौंपा. इसमें महिला परामर्श केंद्र की काउंसलर और बीजेपी नेत्री संतोषी दुबे और उसके सहयोगी प्रेमा खूंटे पर पैसे लेने का आरोप है.
5 लाख रुपए लिए
शिकायतकर्ता ने कौशल प्रशिक्षण परियोजना के तहत पांच काम दिलाने के नाम पर संयुक्त रूप से 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है. इसके बाद एनजीओ के माध्यम से काम नहीं दिलाया गया और रकम भी वापस नहीं की गई. जिसके कारण ठगी के मामले में दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.
मामले की जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई
परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर संतोषी दुबे के खिलाफ शिकायत मिलने पर एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने उन्हें काउंसलर पद से हटा दिया है. मामले की जांच के लिए महिला परामर्श के केंद्र प्रभारी और अजाक थाना के प्रभारी सतरूपा तारम को जांच की जिम्मेदारी सौपी है.
हफ्तेभर में दूसरी नियुक्ति रद्द
पुलिस अधीक्षक ने सप्ताह भर में दूसरी महिला काउंसलर की नियुक्ति को रद्द किया है. इससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य और काउंसलर पूजा राठौर की नियुक्ति रद्द की गई है. पूजा राठौर पर रायपुर के युवक ने नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेने की शिकायत की है. मामले मे जांच चल रही है.