अच्छे प्रैक्टिकल नंबर चाहिए़ तो क्लास में सफाई-पोताई करनी होगी, जांजगीर में प्राचार्य ने छात्रों से कराया काम

आत्मानंद हाई स्कूल का ये मामला है. जांच के दौरान कक्षा में हुई पोताई की पुष्टि हुई है. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

वायरल वीडियो से खुला राज़: इस मामले का खुलासा तब हुआ जब स्कूल के छात्र-छात्राओं के रंगाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में छात्र अपने हाथों में ब्रश और पेंट लेकर कक्षा की दीवारें रंगते दिखे.

जांजगीर में प्राचार्य ने छात्रों से कराया काम, आत्मानंद हाई स्कूल का ये मामला है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर-चांपा: जिले के आत्मानंद हाई स्कूल डोंगाकोहरौद से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के प्राचार्य ने कक्षा 10वीं के बच्चों से कहा कि अगर वे अपने कक्षा का रंग-रोगन (पोताई) करेंगे, तो उन्हें प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलेंगे.

जांच समिति की रिपोर्ट: जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अशोक सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति गठित की. पामगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) रमेंद्र जोशी ने स्कूल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. जांच के दौरान कक्षा में हुई पोताई की पुष्टि हुई.

प्राचार्य ने दी सफाई: प्राचार्य कुंज किशोर ने अपनी सफाई में कहा कि बच्चों ने स्वेच्छा से (अपनी मर्जी से) पेंटिंग की. लेकिन जब जांच टीम ने बच्चों से बात की तो सच कुछ और ही निकला. छात्रों ने साफ बताया कि प्राचार्य ने अच्छे प्रैक्टिकल नंबर का लालच देकर उनसे काम करवाया.

DEO ने दी कलेक्टर को रिपोर्ट: DEO अशोक सिन्हा ने जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है. उन्होंने बताया कि यह शिक्षक की गंभीर लापरवाही है और छात्रों से ऐसा काम करवाना गलत है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले: यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी जिले के कई स्कूलों में शिक्षकों द्वारा बच्चों से खेत में धान चुनवाने, सफाई कराने और निर्माण कार्य करवाने जैसे मामले सामने आ चुके हैं. उन मामलों में दोषियों पर कार्रवाई भी हुई थी.

अब सबकी नजर इस बात पर है कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस प्राचार्य पर क्या कार्रवाई करता है. बच्चों से पढ़ाई की बजाय मजदूरी कराना एक तरह से उनका शोषण है.