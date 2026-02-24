ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा से खैर लकड़ी की तस्करी का खुलासा, पंजाब के होशियारपुर पहुंचाने की थी तैयारी

जांजगीर चांपा: बीते दिनों नवागढ़ थाना इलाके के भादा गांव से लाखों की अवैध खैर लकड़ी को जब्त किया गया था. जब्त की गई लकड़ी एक बंद पड़े राइस मिल में रखी थी. बंद पड़े राइस मिल में जंगल की काटी गई लकड़ियों को स्टोर किया गया था. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मिल पर छापा मारा. छापे के दौरान मिल से लाखों की कीमती खैर की लकड़ी बरामद की. 17 फरवरी को पड़े छापे के बाद अब जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए नए खुलासे भी हो रहे हैं.

खैर लकड़ी की तस्करी का खुलासा

पकड़े गए ट्रक ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो निर्दोष है. वो जबलपुर का रहने वाला है. उसे ये बताया गया था कि लकड़ी की खेप जांजगीर चांपा से लेकर निकलना है. इस खेप तय समय पर पंजाब के होशियारपुर में डिलीवरी देनी है. जिसने लकड़ी ले जाने की बात ड्राइवर से कही उसने कहा कि लकड़ी का कागज पूरा पक्का है, किसी भी तरह के खतरे की बात नहीं है. हालांकि ड्राइवर के इस बयान की जांच की जा रही है, कि वो सच बोल रहा है या वन विभाग की टीम को बरगला रहा है. जांजगीर चांपा रेंजर एसपी राठिया का कहना है कि जल्द ही पूरा मामला सुलझा लिया जाएगा. खुद डीएफओ भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं.