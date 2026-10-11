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जांजगीर पुलिस का जुआरियों पर बड़ा एक्शन, जंगल में छापा मारकर 9 लोगों को पकड़ा, कार-बाइक और कैश जब्त

कटरा जंगल में जुआ खेलते सरपंच सहित कई बड़े चेहरे बेनकाब ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर-चाम्पा: पुलिस ने जुआ खेलने वालों पर बड़ा एक्शन लिया है. कटरा जंगल में जुआ खेलने वाले 9 लोगों को घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा है. उनके पास ताश पत्ती और कैश भी बरामद हुआ है.

कार, बाइक भी मिली पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के बाद पंतोरा पुलिस और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने जंगल में छापेमारी की. यहां से 9 जुआरियों को ताशपत्ती के साथ पकड़ने में सफलता हासिल हुई. पुलिस ने आरोपियों से 47 हजार 500 रुपए जब्त किए हैं, साथ ही आरोपियों की 11 बाइक, एक ब्रेजा कार और 8 मोबाइल भी जब्त की गई है.