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जांजगीर पुलिस का जुआरियों पर बड़ा एक्शन, जंगल में छापा मारकर 9 लोगों को पकड़ा, कार-बाइक और कैश जब्त

कटरा जंगल में जुआ खेलते सरपंच सहित कई बड़े चेहरे बेनकाब, जुआरियों से 11 बाइक, ब्रेजा कार और 47 हजार रुपए मिले

police raid on gambling
कटरा जंगल में जुआ खेलते सरपंच सहित कई बड़े चेहरे बेनकाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 11, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
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जांजगीर-चाम्पा: पुलिस ने जुआ खेलने वालों पर बड़ा एक्शन लिया है. कटरा जंगल में जुआ खेलने वाले 9 लोगों को घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा है. उनके पास ताश पत्ती और कैश भी बरामद हुआ है.

कार, बाइक भी मिली

पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के बाद पंतोरा पुलिस और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने जंगल में छापेमारी की. यहां से 9 जुआरियों को ताशपत्ती के साथ पकड़ने में सफलता हासिल हुई. पुलिस ने आरोपियों से 47 हजार 500 रुपए जब्त किए हैं, साथ ही आरोपियों की 11 बाइक, एक ब्रेजा कार और 8 मोबाइल भी जब्त की गई है.

जांजगीर पुलिस का जुआरियों पर बड़ा एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव का सरपंच भी आरोपियों में शामिल

पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों में पामगढ़ क्षेत्र के रसौटा गांव का सरपंच संजू कुमार सूर्यबंशी के साथ बलौदा बाजार के दीपक राय, सीपत क्षेत्र के रूप चंद्र रात्रे, झूलन पकरिया से रमेश कुमार, रसौटा गांव से साहिल लहरे, सुरेन्द्र लहरे, अकलतरा थाना के कोटमी सोनार गांव से सुनील सिंह, विशाल सिंह और बिलासपुर उसलापुर से मयंक शर्मा शामिल है. सभी आरोपियों को अकलतरा न्यायलय में पेश करने से पहले पैदल जुलूस भी निकाला गया.

police raid on gambling
जंगल में छापा मारकर 9 लोगों को पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फरार आरोपियों की तलाश जारी

जांजगीर चाम्पा पुलिस ने जुआरियों के एक बड़े समूह को पकड़ने में सफलता हासिल की है. साथ ही उन जुआरियों की भी तलाश शुरू कर दी जो पुलिस को चकमा देकर भाग गए है. पुलिस अधीक्षक ने पंतोरा पुलिस के साथ साइबर पुलिस को भी मोबाइल टावर रिकॉर्ड निकालने के निर्देश दिए हैं जिनका मोबाइल लोकेशन कटरा जंगल में है.

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कटरा जंगल में जुआ खेलते सरपंच सहित कई बड़े चेहरे बेनकाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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