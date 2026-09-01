जांजगीर नैला में सड़कों पर कचरे का अंबार, विधायक ब्यास कश्यप ने दिया 2 दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी
सफाई व्यवस्था बदहाल, सड़कों की मरम्मत और कचरा उठाव की मांग, विधायक कश्यप बोले- नहीं उठाव हुआ तो खुद कचरा उठाकर नगर पालिका ले जाएंगे
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 1, 2026 at 12:40 PM IST
जांजगीर: जिले के नैला नगर पालिका में चरमराई सफाई व्यवस्था के खिलाफ विधायक ब्यास कश्यप ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद के अधिकारिओं अल्टीमेटम दिया है. दो दिन तक व्यवस्था नहीं सुधरने पर जनता और कांग्रेसी पार्षदों के साथ मिलकर आंदोलन की चेतावनी दी है.
नगर में फैला कचरा, व्यवस्था बदहाल
जांजगीर नैला नगर पालिका में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, सड़क बदहाल है और वार्डों के साथ मुख्य मार्गों में कचरे का उठाव बंद हो गया है. जिसके कारण पूरे नगर में गंदगी और बसबू पसर गई है. कांग्रेसी विधायक ब्यास कश्यप ने नगर की बदहाल सड़क की मरम्मत और सड़क किनारे फैले कचरा को उठाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा,
दो दिन में अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो मैं खुद जनता के साथ अपने ट्रैक्टर से नगर का कचरा एकत्र कर नगर पालिका परिसर और कलेक्टर कार्यालय परिसर में छोड़ूंगा.- ब्यास कश्यप, विधायक
'मंत्री के निर्देश का भी पालन नहीं'
नगरीय निकाय और पीडब्लूडी मंत्री ने अपने प्रवास के दौरान बारिश से ख़राब हुई सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए थे, लेकिन जब से मंत्री ने निर्देश दिए हैं उसके बाद से नगर का कचरा उठाव भी बंद हो गया है, जिसके कारण सड़क के बीचों बीच कचरा फैल रहा है और बदबू फैलने लगी है.
नगर पालिका नैला जांजगीर में फैली अव्यवस्था को लेकर नगर पालिका के अधिकारी से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो पता चला कि अभी सीएमओ छुट्टी में है.
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