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जांजगीर-चांपा जिले में मेहमान प्रवक्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए निकली भर्ती, जानिए डिटेल

जांजगीर-चांपा जिले में मेहमान प्रवक्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए निकली भर्ती ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), जांजगीर की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मेहमान प्रवक्ताओं के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन शुरू होने की तिथि 11 अप्रैल 2026 है. आवेदन की अंतिम तारीख 20 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक रहेगी.

जांजगीर-चांपा: जिले में अलग-अलग पदों के लिए कई भर्ती निकली है. इसमें मेहमान प्रवक्ताओं के अलावा आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर भी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

ITI सारागांव के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक पद खाली है. इसके लिए 10वीं पास (पुरानी पद्धति से 11वीं) या समकक्ष योग्यता मांगी गई है. साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI (NTC/NAC/STC) या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए. इसके अलावा DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

मानदेय क्या होगा?

आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है. मानदेय की बात करें तो प्रशिक्षण कार्य के लिए 140 रुपये प्रति घंटा दिए जाएंगे. एक दिन में अधिकतम 5 घंटे का मानदेय मिलेगा. प्रति माह अधिकतम मानदेय 15 हजार रुपये होगा.

आवेदन कैसे करें?.

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं. पता- प्राचार्य/नोडल अधिकारी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुलीपोटा, जांजगीर-चांपा, पिन - 495671. लिफाफे के ऊपर आवेदित संस्था और व्यवसाय का नाम स्पष्ट रूप से लिखें. सभी जरूरी दस्तावेजों (मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र आदि) की फोटोकॉपी खुद हस्ताक्षर (Self-attested) कर के संलग्न करें.

चयन प्रक्रिया

चयन मेरिट सूची के आधार पर होगा. जिन पदों के लिए CTI/ATI अनिवार्य है, उनमें पहले उन प्रमाण पत्र धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी.

आंगनबाड़ी सहायिका पद पर भी भर्ती

एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर के जनपद पंचायत नवागढ़ में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए भर्ती निकली है. ग्राम पंचायत खोखरा के आंगनबाड़ी केन्द्र 06 में पद रिक्त होने के चलते आवेदन मांगा गया है.

आवेदन की तारीख

18 वर्ष से 44 वर्ष के महिलाओं से 28 अप्रैल 2026 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है. परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर नवागढ़ 2 ने बताया कि उक्त पद के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है. संबंधित ग्राम के किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन करना हो तो 28 अप्रैल 2026 तक वेबसाइट https://aww.e-bharti.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिये कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना जांजगीर नवागढ़ 2 से संपर्क किया जा सकता है.