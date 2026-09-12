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जांजगीर-चांपा में हसदेव नदी पिकनिक स्पॉट में हाथ धोने के दौरान हादसा, डूबे 3 छात्रों में एक का शव मिला, दुर्ग में भी कबड्डी खिलाड़ी नहर में डूबा

जांजगीर-चाम्पा/दुर्ग: बारिश के मौसम में नदी-नालों के पास के टूरिस्ट स्पॉट भले ही खूबसूरत होते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक भी होते हैं. इन दिनों तेज बहाव में बहने और डूबने की कई खबरें सामने आ रही हैं. जांजगीर-चांपा जिले में हसदेव नदी के तेज बहाव में तीन युवक बह गए थे जिसमें से एक युवक पवन पाल का शव शनिवार सुबह बरामद किया गया है, वहीं दो अन्य युवकों की तलाश जारी है. इधर, दुर्ग में भी 15 साल के एक कबड्डी खिलाड़ी की नहर में बह गया है.

जांजगीर चाम्पा के देवरी गांव में हसदेव नदी के बीच टापू में शुक्रवार को दोस्तों का ग्रुप पिकनिक मनाने पहुंचा था. बिलासपुर के चौकसे फॉर्मेसी कॉलेज में पढ़ने वाले 7 छात्र-छात्राएं किराये के कार में पहुंचे थे. बरगद पेड़ के नीचे बैठकर सभी मैगी खाने बैठे थे. इसी दौरान एक युवक नदी में हाथ धोने के लिए उतरा और नदी की तेज बहाव में बह गया. जिसे देखे 2 दोस्तों ने बारी-बारी बचाने की कोशिश की लेकिन बाकी दोनों भी बहाव में बह गए.

अंधेरा होने से रुका रेस्क्यू

बताया जा रहा है कि छात्रों को ड्राइवर ने भी बचाने का प्रयास किया लेकिन नदी के धारा में अपने आप को नहीं संभाल पाया और वापस लौट आया. इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस और डीडीआरएफ की टीम ने तलाशी शुरू की लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू रोक दिया गया और शनिवार सुबह फिर से तलाशी अभियान शुरू किया गया,, और घटना स्थल से दो किलोमीटर दूर से चिरमिरी के पवन पाल का शव बरामद किया गया है. वहीं अंबिकापुर के सचिन और कवर्धा के मुरारी साहू की तलाश जारी है.

देर रात से रेस्क्यू चल रहा है, अंधेरा होने के बाद सुबह फिर से शुरू किए हैं अभी एक बॉडी मिली है. बाकी हमारी टीम जुटी है- सुमित बघेल, एसडीएम अकलतरा

मैं रात नौ बजे देवरी गांव पहुंचा हूं मेरा बेटा सचिन पढ़ाई में होनहार था, अभी वो फाइनल ईयर में था. वो राखी में घर भी आया था- यशवंत कंवर, लापता युवक सचिन के पिता

स्थानीयों के मुताबिक पहले भी हुई है कई घटना

देवरी गांव में हसदेव नदी के बीच बने टॉपू, और पत्थर के टीले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन ग्रामीण इस स्थान को देवी देवताओं का मानते हैं और हर तीन साल में पूजा भी की जाती है, स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां पांच साल में 15 से अधिक युवक युवतियों की मौत हो गई है, इसके बाद भी लोग यहां आते हैं और जान जोखिम में डालते हैं. जिला प्रशासन ने बोर्ड तो लगाए हैं लेकिन और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है.

दुर्ग में नाबालिग कबड्डी प्लेयर डूबा

जिले के उतई थाना क्षेत्र के सेलूद भाठापारा स्थित तंदुला नहर में शनिवार सुबह एक हादसा हो गया. इस हादसे में रायपुर के गुढ़ियारी से सेलूद में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होने आए 15 वर्षीय खिलाड़ी शिवम यादव नहर के तेज बहाव में बह गए. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी. पुलिस ने घटना की जानकारी एसडीआरएफ को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर शिवम की तलाश में जुट गई है.

दुर्ग में भी 15 साल के एक कबड्डी खिलाड़ी की नहर में बहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यहां भी हाथ धोने के दौरान हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों और उसके साथी खिलाड़ियों के अनुसार शिवम यादव प्रतियोगिता स्थल के पास तंदुला नहर की ओर शौच के लिए गए थे. इसके बाद नहर किनारे हाथ-पैर धोने के दौरान काई और ढलान होने के कारण उनका पैर फिसल गया. नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण वे खुद को संभाल नहीं सके और गहरे पानी में बह गए. शिवम को नहर में डूबता देख साथी खिलाड़ियों ने तत्काल उन्हें बचाने का प्रयास किया. लेकिन पानी की तेज बहाव होने के कारण वे सफल नहीं हो सके. एसडीआरएफ के अधिकारी दिनेश रावटे ने बताया कि टीम रवाना किया गया और तलाश जारी है.