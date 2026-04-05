ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा के दुकान में डेटोनेटर ब्लास्ट, एक युवक घायल, हिरासत में संदिग्ध आरोपी

जांजगीर चांपा : शनिवार की रात को जाजगीर चांपा के बनाहिल में हुए डेटोनेटर ब्लास्ट केस में पुलिस की जांच जारी है. घायल युवक की शिकायत पर पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लिया है. पुलिस की शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वह अपने दुकान में काम कर रहा था. इस दौरान उसके दुकान में डेटोनेटर ब्लास्ट किया गया. इस घटना में युवक के पैर में चोट लगी है और उसके दुकान का सारा सामान जल गया है.

यह पूरी घटना 4 अप्रैल के रात तकरीबन 11 बजे की है. बनाहिल निवासी भूपेंद्र साहू अपने मोबाइल दुकान का शटर बंद काम कर रहा था. इस बीच दुकान के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति ने डेटोनेटर फेंक दिया. जैसे ही दुकान में डेटोनेटर गिरा भूपेंद्र साहू ने उसे लात मारकर बाहर फेंकने की कोशिश की. इसी दौरान डेटोनेटर ब्लास्ट हो गया. जिससे उसके पैर में चोट लगी और वह घायल हो गया. उसके बाद युवक ने रविवार की सुबह मुलमुला थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है.

जांजगीर चांपा पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

जांजगीर चांपा पुलिस ने क्या कहा ?

इस घटना पर SDOP प्रदीप सोरी ने बताया कि पीड़ित भूपेंद्र साहू ने पुलिस पूछताछ में कुछ अहम बातें बताई है. उसने बताया कि उसे रमन केवट नाम के व्यक्ति पर शंका है क्योंकि 4 अप्रैल की शाम करीबन 5 बजे दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा था जिसे वह सुलझाने गया था. इस बात को लेकर रमन केवट रंजिश रखा होगा. भूपेंद्र साहू की शिकायत पर पुलिस ने रमन केवट को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. जांजगीर पुलिस इस केस में फॉरेंसिक टीम की भी मदद ले रही है. रविवार को फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अहम सबूत जुटाए हैं. पुलिस की कहना है कि अभी इस केस में जांच जारी है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.