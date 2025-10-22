ETV Bharat / state

जांजगीर जिले में दीपावली के दिन मर्डर, पुरानी रंजिश में आरोपियों ने घर में घुसकर मारा चाकू, मारपीट के 18 और केस दर्ज

क्या है पूरा मामला: जांजगीर चाम्पा जिला के कोटमी सोनार गांव में मंगलवार की सुबह बाल मुकुंद सोनी की घर के अंदर खून से सनी लाश मिली. बाल मुकुंद की मां की रिपोर्ट पर अकलतरा पुलिस ने मामले की जांच की. CCTV फुटेज खंगाले और मृतक की मोबाइल की भी जांच की, जिससे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस के मुताबिक बाल मुकुंद सोनी अपने घर में थे, देर रात गांव के ही शिवांश पाण्डेय ने पुरानी दुश्मनी के चलते उसे कॉल किया और फोन पर गाली-गलौज करने लगा.

जांजगीर-चाम्पा: जिले में इस बार दीपावली पर्व पुरानी रंजिश और दुश्मनी निकालने वाला बन गया, जिले में दीपावली की रात मारपीट के 18 मामले थाने में दर्ज हुए हैं. वहीं एक हत्या का मामला भी दर्ज हुआ. कोटमी सोनार में हुए अंधे क़त्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों मे दो नाबालिग भी शामिल हैं.

पटाखा फोड़ने पर बढ़ा विवाद: बाल मुकुंद ने कॉल कट किया तो फिर शिवांश मिस कॉल करने लगा. इसके बाद देर रात शिवांश पाण्डेय अपने साथियों के साथ बाल मुकुंद के घर के पास पहुंच गया और पटाखा फोडने लगा. इसी दौरान बाल मुकुंद बाहर निकला और पटाखा फोड़ने से मना करने पर विवाद बढ़ गया. इसके बाद जब बाल मुकंद घर गया तो आरोपी घर के अंदर घुसे और उस पर चाक़ू से कई बार वार कर फरार हो गए.

सुबह बाल मुकुंद सोनी की लाश मिली. इसके बाद पुलिस ने मामले में शिवांश पाण्डेय, रोशन दास मानिकपुरी, चंद्रहास पाण्डेय, रमेश कृष्ण पाठक और 2 नाबालिग युवकों को हिरासत में लिया है. पूछताछ में आरोपियों ने हत्या का गुनाह कबूल किया है. पुलिस ने आरोपियों से घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है.

आपसी विवाद के 18 केस: हत्या की वारदात के अलावा जांजगीर चाम्पा जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र में दीपावली की रात पटाखा फोड़ने के विवाद के 18 मामले दर्ज किए गए हैं. जांजगीर सीएसपी योगिता खापर्डे ने बताया कि अधिकांश विवाद पुरानी रंजिश और देर रात पटाखा फोड़ने से रोकने के कारण हुए हैं.

दीपावली की रात जांजगीर जिला मुख्यालय के साथ सभी थाना क्षेत्रों में देर रात बाइक में चलते हुए बड़े बड़े बम फोड़ कर शरारत करने की शिकायत भी मिली है. ऐसे मामलों में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को समझाइश दी है.