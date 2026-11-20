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अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने महिला ने दी जान देने की कोशिश, उपसरपंच और प्रबंधक पर 50 हजार मांगने का आरोप

जांजगीर चांपा अतिक्रमण ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जांजगीर चांपा: नवागढ़ ब्लॉक के सिउड गांव धान खरीदी केंद्र के पास शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक महिला ने जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया. महिला के इस कदम के बाद अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि और धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक उलटे पांव लौट गए. महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. महिला ने गांव के उपसरपंच और धान खरीदी प्रबंधक के साथ एक अन्य व्यक्ति पर जमीन कब्जा नहीं हटाने के बदले 50 हजार रुपये की मांग करने का आरोप लगाया.

महिला के कीटनाशक पीने का कारण सिउड गांव का धान खरीदी केंद्र स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अतिक्रमण हुए मकानों से घिरा हुआ है. वही छोटे से झोपड़ी नुमा मकान में विजय कुमारी धीवर भी अपनी बेटी के साथ रहती है. 6 माह पहले महिला ने कुछ ईंटों को जोड़कर तीन फीट की जगह पर टीन का छत डालकर छोटा सा घर बनाया और रहने लगी. महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बाद से धान खरीदी केंद्र का प्रबंधक राजू और उप सरपंच के साथ, एक अन्य ग्रामीण उसे परेशान कर रहे हैं. उससे जमीन नहीं छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं. पैसे नहीं देने पर घर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं.