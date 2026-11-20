अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने महिला ने दी जान देने की कोशिश, उपसरपंच और प्रबंधक पर 50 हजार मांगने का आरोप
जांजगीर चांपा के नवागढ़ ब्लॉक के सिउड गांव धान खरीदी केंद्र के पास शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान की घटना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 12:03 PM IST
जांजगीर चांपा: नवागढ़ ब्लॉक के सिउड गांव धान खरीदी केंद्र के पास शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक महिला ने जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया. महिला के इस कदम के बाद अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि और धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक उलटे पांव लौट गए. महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. महिला ने गांव के उपसरपंच और धान खरीदी प्रबंधक के साथ एक अन्य व्यक्ति पर जमीन कब्जा नहीं हटाने के बदले 50 हजार रुपये की मांग करने का आरोप लगाया.
महिला के कीटनाशक पीने का कारण
सिउड गांव का धान खरीदी केंद्र स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अतिक्रमण हुए मकानों से घिरा हुआ है. वही छोटे से झोपड़ी नुमा मकान में विजय कुमारी धीवर भी अपनी बेटी के साथ रहती है. 6 माह पहले महिला ने कुछ ईंटों को जोड़कर तीन फीट की जगह पर टीन का छत डालकर छोटा सा घर बनाया और रहने लगी. महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बाद से धान खरीदी केंद्र का प्रबंधक राजू और उप सरपंच के साथ, एक अन्य ग्रामीण उसे परेशान कर रहे हैं. उससे जमीन नहीं छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं. पैसे नहीं देने पर घर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं.
बुधवार को तीनों जेसीबी मशीन लेकर विजय कुमारी धीवर का घर तोड़ने पहुंचे और नवागढ़ तहसीलदार और पुलिस के पहुंचने से पहले महिला से विवाद करने लगे. धान खरीदी केंद्र के आसपास बने कई अवैध मकानों में सिर्फ झोपड़ीनुमा मकान को तोड़ने पहुंचे लोगों के बीच महिला ने घर में रखा कीटनाशक पी लिया.
|पहले इस जमीन पर धान खरीदी होती थी लेकिन अब नहीं हो रही है. बुलडोजर लेकर आए थे. 50 हजार रुपये मांग रहे हैं-नोनी बाई, विजय कुमारी धीवर की मां
महिला के कीटनाशक पीने के बाद वापस लौटे तहसीलदार
विजय कुमारी धीवर के जहर पीने की घटना के बाद आनन फानन में 112 बुलाया गया, तब तक तहसीलदार की टीम भी मौके पर पहुंची और महिला की हालत को देखने के बाद उलटे पांव वापस लौट गई.
|पहले पैसा मांग रहे थे. पैसे नहीं देने पर घर तोड़ने की बात बोले. प्रबंधक राजू और उपसरपंच शराब पीकर आए और गाली गलौज की और बहुत परेशान करने लगे. इस वजह से मैंने कीटनाशक पी लिया-विजय कुमारी धीवर, जहर सेवन करने वाली महिला
तहसीलदार ने बताया ग्राम पंचायत स्तर की कार्रवाई
नवागढ़ तहसीलदार ने इस कार्रवाई को ग्राम पंचायत स्तर का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बताया, और अपनी उपस्थिति लॉ एंड आर्डर की स्थिति निर्मित ना हो इसके लिए पुलिस बल लेकर पहुंचने का दावा किया.
|धान खरीदी केंद्र में एक महिला ने बेजा कब्जा कर रखा है. प्रबंधक और ग्राम पंचायत के लोग पहुंचे थे. पहले भी महिला को ग्राम पंचायत ने नोटिस दिया था. हमारे वहां पहुंचने से पहले ही महिला ने कुछ सेवन किया है. गांव वाले ही अस्पताल लेकर पहुंचे. महिला का इलाज जारी है. पंचायत स्तर पर ही कार्रवाई हो रही थी -उमाशंकर जायसवाल, तहसीलदार नवागढ़
महिला द्वारा जहर सेवन करने की सूचना मिलने पर नवागढ़ पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच कर महिला का बयान दर्ज किया है, जिसमे महिला ने तीन लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और घर तोड़ने की नियत से मशीन और अधिकारियों को बुलाने के कारण डर कर जहर पीने की शिकायत की है, इस मामले में महिला के स्वास्थ्य सुधार होने पर विस्तृत जानकारी लेकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.
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