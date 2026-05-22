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बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज FIR 24 घंटे के अंदर एसपी ने किया खारिज, ASI लाइन अटैच

जांजगीर चांपा मे बीजेपी नेता और व्यवसायी अमर सुल्तानिया पर राय सागर बांध तालाब में अवैध उत्खनन का आरोप ग्रामीणों ने लगाया.

JANJGIR CHAMPA DISPUTE
बीजेपी नेता अमर सुल्तानिया (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2026 at 10:17 AM IST

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जांजगीर चांपा: बीजेपी नेता अमर सुल्तानिया पर अवैध उतखनन किये जाने की शिकायत और वीडियो वायरल होने के बाद नैला पुलिस ने दोनों पक्षो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन कुछ ही घंटे में नैला पुलिस ने पंचों की शिकायत खारिज कर दी और बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज अपराध को शून्य घोषित कर दिया.

जानिए पूरा मामला

नैला चौकी क्षेत्र के मुड़पार गांव में राम सागर बांधा तालाब में अवैध मुरुम उत्खनन को लेकर पंचों ने जनवरी माह से कई बार अकलतरा एसडीएम को आवेदन दिया लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. 18 मई को कुछ लोग चैन माउन्टेन, जेसीबी मशीन के साथ हाइवा में मुरुम लोड करने लगे. तभी गांव के पंच मौके पर पहुंचे, जहां बीजेपी नेता अमर सुल्तानिया और कुछ लोग मौजूद थे. जिसके बाद गांव वालों ने बीजेपी नेता पर अवैध उत्खनन का आरोप लगाते हुए इसका वीडियो बनाया और वायरल किया. ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत नैला चौकी में की.

JANJGIR CHAMPA DISPUTE
बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजेपी नेता पर अवैध उत्खनन का आरोप

जांजगीर चांपा कोतवाली थाना प्रभारी जय प्रकाश गुप्ता ने बताया कि पंचों की शिकायत के कुछ समय बात उसी अमर सुल्तानिया के प्लांट के सुरक्षा कर्मियों ने प्रहलाद गिर गोस्वामी और अन्य पंचों के खिलाफ मारपीट करने और धमकी देने की शिकायत की.नैला पुलिस ने प्रहलाद गिर गोस्वामी और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया.

19 मई को शाम 6 बजे प्रहलाद गिर गोस्वामी और दूसरे लोग फिर से नैला चौकी पहुंचे और अमर सुल्तानिया और अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. नैला चौकी में पदस्थ एएसआई कृष्ण कुमार कोसले ने अमर सुल्तानिया और सहयोगियों के खिलाफ 296,351(3),115(2),3(5) BNS के तहत केस दर्ज किया.

इस तरह नैला पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर की. लेकिन एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने बीजेपी नेता अमर सुल्तानिया के खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण की तत्काल जांच के निर्देश दिए.

जांजगीर चांपा अवैध उत्खनन (ETV Bharat Chhattisgarh)

ASI पर काम में लापरवाही का आरोप

जांच में नैला चौकी के एएसआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने में भारी लापरवाही करना पाया गया. एसपी ने नैला चौकी के ASI कृष्ण कुमार कोसले को लाइन अटैच करते हुए अमर सुल्तानिया के खिलाफ दर्ज अपराध को शून्य घोषित कर दिया. जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि 18 मई की रात दिए गए आवेदन को चौकी प्रभारी को जानकारी दिए बिना ही 19 मई को पंचों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया. ASI पर चौकी प्रभारी से जानकारी छुपाने और मनमाने तरीके से कार्रवाई करने के कारण एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने लाइन अटैच कर दिया. कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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