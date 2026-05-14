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जांजगीर चांपा में संपति के लिए बेटे ने ली मां पिता और भतीजे भतीजी की जान

जांजगीर चांपा: शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के गांव भवतरा में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई. निर्माणाधीन घर के अंदर खाट पर चारों की खून से सनी लाश मिली, जिसे घर में निर्माण कार्य करने वाले मिस्त्री ने पहले देखा और गांव के सरपंच की सूचना दी.

नाती पीताम्बर कश्यप उम्र 17 वर्ष

नातिन कुमारी मोगरा 13 वर्ष

बेटे ने माता पिता और भतीजे भतीजी की हत्या की

भवतरा गांव में उस वक्त सन्नाटा पसर गया, जब गांव के मेदनी साहू उसकी पत्नी और नाती पोता की धारदार हथियार से हत्या होने की जानकारी मिली. मिस्त्री की सूचना पर सरपंच ने तत्काल शिवरीनारायण पुलिस को घटना की जानकारी दी. घटना की सूचना मिलने पर शिवरीनारायण पुलिस, डॉग स्वायड और FSL की टीम मौके पर पहुंची. जांच शुरू की गई. शुरुआती जांच में ही पुलिस को अहम सुराग मिले. पुलिस ने मृतक मेदिनी प्रसाद कश्यप के बेटे सोन साय और पोते गोलू को हिरासत में लिया. परिवार के 4 लोगों की हत्या इन्हीं दोनों ने की थी. इस बात का भी खुलासा हुआ कि आरोपी सोन साय ने ही पहले अपने भाई की भी हत्या की थी, जिस मामले में वह 15 साल जेल में रहा और दो साल पहले ही वह जेल से छूटकर घर आया था.

एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

पारिवारिक संपत्ति विवाद में हत्या

गांव के सरपंच राजा राम कश्यप ने बताया कि मेदनी कश्यप के पास लगभग 7 एकड़ जमीन है. उसके तीन बेटे थे. बड़े बेटा सोना राम की मौत हो चुकी थी. दूसरे बेटे सोन साय ने पूनऊ राम की हत्या कर दी. जिसके आरोप में वह जेल गया था. वहां से वापस आने के बाद परिवार में आना जाना शुरू कर दिया. मेदनी कश्यप अपने दोनों मृत बेटे के बच्चों पीताम्बर कश्यप उम्र 17 वर्ष और नातिन कुमारी मोगरा 13 वर्ष को अपने पास रखकर पालन पोषण कर रहा था. सबकुछ सामान्य दिख रहा था. लेकिन सोन साय अपने अंदर पारिवारिक द्वेष रखता था. पैतृक संपत्ति अपने पास रखने खानदान को समाप्त करने की बात कहता था. इसी द्वेष में बुधवार रात उसने अपने बेटे गोलू के साथ मिलकर अपने माता पिता, भतीजे और भतीजी की हत्या कर दी.

एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या हुई है. पूछताछ में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद सामने आया है. इसी आधार पर परिवार के सोन साय कश्यप और उसके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. सोन साय पहले भी हत्या के आरोप में जेल में 15 साल काट चुका है. संपत्ति विवाद में भी उसने अपने भाई की हत्या की थी. ये भी पता चला है कि मृतक ने अपने बेटे के खिलाफ परेशान करने को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी. जांच जारी है-निवेदिता पाल, एसपी जांजगीर

पैतृक सम्पत्ति के विवाद के कारण भवतरा गांव मे एक परिवार खत्म हो गया. मेदनी कश्यप, उसकी पत्नी और दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं बचा है. ग्रामीण आपसी सहयोग से अंतिम संस्कार करने की तैयारी में है, वहीँ पुलिस आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने और हत्या के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में है.