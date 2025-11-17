सर्व कुर्मी समाज का मंच बना राजनीतिक अखाड़ा, बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का आरोप प्रत्यारोप
सरदार वल्ल्भ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जांजगीर चांपा में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2025 at 12:32 PM IST
जांजगीर चांपा: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देशभर में खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में जांजगीर चांपा में भी रविवार को सर्व कुर्मी समाज की तरफ से ऑडिटोरियम में कार्यक्रम किया गया. दो सत्र में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेश बघेल तो बीजेपी से वित्त मंत्री ओपी चौधरी, वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक और दिग्गज नेताओं ने शिरकत की.
कार्यक्रम के प्रथम चरण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक मंच में आकर एकता के साथ सामाजिक कार्यक्रम करने समाज के लोगों को बधाई दी. पूर्व सीएम ने धान खरीदी को लेकर सरकार पर हमला बोला.
धान खरीदी पर पूर्व सीएम का आरोप: भूपेश ने कहा " प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी समस्या किसानों की धान खरीदी की है. धान खरीदी के तीन पहलू है. किसानों को अब तक टोकन नहीं मिला है. एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ समिति के कर्मचारी है और तीसरी तरफ धान के राइस मिलर्स है. यदि तीनों में सामन्जस्य नहीं बैठा तो स्थिति इस साल की तरफ होगी."
पूर्व सीएम ने आरोप लगाया "अब तक धान, संग्रहण केंद्रों में सड़ रहा है. वहां से अब तक धान का उठाव नहीं हुआ है. राइस मिलर्स के पास का धान अब तक जमा नहीं हुआ है जबकि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है." पूर्व सीएम ने ये भी आरोप लगाया कि धान का उठाव नहीं होने से प्रदेश में हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है. हर तरफ अव्यवस्था है. एग्रोस्टैक में कई लोगों का नाम कट गया है. भूपेश बघेल ने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल खत्म नहीं होगी तो सरकार धान कैसे खरीदेगी.
"छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बेहाल": बघेल ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है. कोई भी व्यक्ति समाज में द्वेष फैलाने को लेकर बयान दे रहे हैं. छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता है लेकिन वहां आग लगाने की कोशिश की जा रही है.
कुर्मी समाज के भवन के लिए 15 लाख: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सर्व कुर्मी समाज के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला. प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया है. प्रभारी मंत्री निधि से सामाजिक भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपये देने की भी घोषणा की गई है.
भूपेश के आरोपों पर कौशिक का पलटवार: बिल्हा विधायक धरम लाल कौशिक ने बघेल के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा "जहां राजनीति की बात करनी चाहिए वहां बात नहीं होती है. कुर्मी समाज राजनीति को भलीभांति समझते हैं. समाज में राजनीति करने की बजाय राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करना चाहिए. समाज के बीच में राजनीति करना उचित नहीं है.
कांग्रेस कार्यकाल पर उठाए सवाल: विधायक ने भूपेश बघेल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा "पांच साल में जिनके हाथों में बागडोर दी गई उन्होंने प्रदेश को 10 साल पीछे धकेल दिया."
कौशिक ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी पर कहा कि बिजली बिल कांग्रेस के शासन काल में किए हुए कामों के कारण बढ़ा है. स्मार्ट मीटर कांग्रेस की ही देन है. विधायक ने कहा कि पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने 15 साल छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया. आज आदिवासी बेटे सीएम विष्णुदेव साय किसानों की चिंता कर रहे हैं. 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रहे हैं. किसानों का बकाया बोनस दिया है. धान खरीदी की व्यवस्था कर ली गई है. किसानों का धान खरीदा जा रहा है.