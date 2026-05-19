ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा में रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने एसपी ने बनाई टीम, ड्रोन से नदियों की निगरानी

जिले में हसदेव नदी और महानदी में रेत माफियाओं ने अपना कब्जा जमा लिया है. खनिज विभाग और जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए अलग अलग रेत घाटों से चैन माउन्टेन, जेसीबी मशीन से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है. हाइवा में रेत बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा जिलों में सप्लाई की जा रही है. खनिज विभाग की कार्रवाई के बाद भी रेत माफिया इस कारोबार को लगातार जारी रखे हैं.

जांजगीर चांपा: जिला के पुलिस कप्तान विजय पाण्डेय आईपीएस इंडक्शन प्रशिक्षण से लौटने के बाद एक्शन मोड़ में आ गए है. रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलीगल माइनिंग टास्क फोर्स की गठन किया है, जो 24 घंटे काम करेगी. पहले दिन ही नवागढ़ और शिवरीनारायण क्षेत्र में खनिज और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की है. इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है. वहीं पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ पहली एफआईआर भी दर्ज की है.

जांजगीर चांपा में रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई के मूड में एसपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

ड्रेन से नदियों की होगी निगरानी

जांजगीर एसपी विजय पांडेय ने बताया कि वहीं कई बार खनिज माफिया आपस में उलझ कर लॉ एंड आर्डर की स्थिति निर्मित कर देते हैं. अब उनके हौसले बुलंद हो गए हैं. उनपर अंकुश लगाने के लिए माइनिंग टास्क फोर्स बनाई गई है. खनिज और राजस्व विभाग के अलावा ये टीम स्वत: कार्रवाई करेगी. एसपी ने बताया कि रेत माफियाओं पर निगरानी के लिए तीन ड्रोन कैमरे भी लिए गए हैं, जो नदी के अलग अलग घाटों पर नजर रखेगी. नेशनल हाइवे से जाने वाले अवैध रेत वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

माइनिंग टास्क फोर्स बनाया गया है जो 24 घंटे रेत की अवैध माइनिंग और अपराधियों को पकड़ने पर काम करेगी. अपराधियों के हौसले बढ़े है.अब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी-विजय कुमार पाण्डेय, एसपी जांजगीर चांपा

अवैध रेत से भरी 7 गाड़ियां पुलिस ने पकड़ी

पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद टास्क फोर्स की टीम ने नवागढ़ थाना क्षेत्र के केवा गांव में हसदेव नदी और शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के महानदी से अवैध रेत निकालते वाहनों को पकड़ा है, जिसमे 4 हाइवा और 3 ट्रैक्टर है. सभी वाहन चालकों के खिलाफ इलीगल माइनिंग की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

हसदेव नदी और महानदी में रेत खनन (ETV Bharat Chhattisgarh)

रेत खनन रोकने और माफियाओं पर कार्रवाई करने हेल्प लाइन नंबर

जिला प्रशासन ने पहले भी खनिज के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व और खनिज विभाग के साथ पुलिस विभाग का टास्क फ़ोर्स बनाया था. इसके बावजूद रेत माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध उतखन्न और परिवहन कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस विभाग से रेत माफियाओ पर कार्रवाई के लिए अपने विभाग के ही अधिकारी कर्मचारियों की टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए है, साथ ही पुलिस नियंत्रण कक्ष का हेल्प लाइन नंबर 9479103199 को शिकायत के लिए सार्वजनिक किया है.