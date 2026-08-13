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जांजगीर-चांपा में बड़ी डकैती की साजिश नाकाम, पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा, जेल में बनी थी योजना

यह पूरा घटनाक्रम जिस करही गांव में हुआ, वह जांजगीर-चांपा और सक्ति जिले की सीमा पर स्थित है. इस सीमावर्ती इलाके में अवैध रेत उत्खनन और माफियाओं की आपसी दुश्मनी के चलते पहले भी तीन हत्याएं हो चुकी हैं और यहां लगातार तनाव का माहौल रहता है. इसी संवेदनशीलता को देखते हुए जांजगीर-चांपा पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने यहां एक अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की थी, जिसकी मुस्तैदी से यह वारदात टल गई.

जांजगीर-चांपा: जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र के संवेदनशील करही गांव में एक मेडिकल स्टोर को लूटने की बड़ी साजिश को पुलिस ने ऐन वक्त पर नाकाम कर दिया. पुलिस ने दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए पांच शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो सत्या मेडिकल एवं जनरल स्टोर में डकैती डालने की फिराक में थे. आरोपियों के पास से लोहे के धारदार हथियार, एयर गन, कुदाली और गाड़ियां बरामद की गई हैं.

बड़ी डकैती की साजिश नाकाम, पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जेल में रची गई थी लूट की साजिश

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने खुलासा किया कि गांव का ही मुख्य आरोपी राजेंद्र साहू कुछ समय पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था. राजेंद्र, उपसरपंच की हत्या के मामले में जेल गया था, जहां उसकी मुलाकात अन्य गंभीर मामलों के अपराधियों से हुई थी. जेल के अंदर ही उसने स्थानीय सत्या मेडिकल स्टोर में लाखों रुपये होने की जानकारी अपने साथियों को दी थी और छूटने के बाद सभी को डकैती के लिए बुलाया था.

कई बंदियों से हुई दोस्ती, फिर बनाया डकैती का प्लान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दबोचे गए सभी आरोपी, जवानों को मिलेगा पुरस्कार

12 अगस्त की रात किकीरदा रोड स्थित देशी शराब दुकान के पास कुछ संदिग्ध लोग पुलिस को दिखे. जिन्हें पुलिस ने पकड़कर पूछताछ की. पूछताछ में उनके गैंग के अन्य साथियों की जानकारी भी मिली और आरोपियों ने डकैती की इस पूरी योजना का खुलासा कर दिया. इसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस ने पकड़े गए आरोपी राजकुमार कर्ष, जितेंद्र साहू, रंजीत साहू, भीम सारथी और राजेंद्र साहू को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 310(4) और 310(5) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपियों के पास से बाइक, धारदार हथियार भी जब्त किए गए हैं. कार्रवाई के लिए एसपी ने मौके पर तैनात पुलिस जवानों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है.