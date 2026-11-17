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दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला से लूट और मारपीट, आरोपी का स्केच जारी, जांच में जुटी पुलिस टीम

जांजगीर चांपा लूट ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जांजगीर चांपा: कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े घर में घुस कर लूट और महिला से मारपीट के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दिया है. पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने 8 अधिकारियों की टीम बना कर ऑपरेशन हंट का गठन किया है. पीड़िता की निशानदेहि पर एक आरोपी का स्केच जारी किया गया है.

जांजगीर कोतवाली थाना क्षेत्र में 12 नवम्बर को दिनदहाड़े दो नकाबपोश ने घर में घुस कर महिला पर हमला किया और सोना चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने पर कोटवाली पुलिस ने जांच शुरू की. घायल महिला के इलाज के बाद पूछताछ की गई.