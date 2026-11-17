दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला से लूट और मारपीट, आरोपी का स्केच जारी, जांच में जुटी पुलिस टीम
एसपी ने ऑपरेशन हंट के तहत 8 पुलिस अधिकारियों की टीम गठित की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 12:42 PM IST
जांजगीर चांपा: कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े घर में घुस कर लूट और महिला से मारपीट के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दिया है. पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने 8 अधिकारियों की टीम बना कर ऑपरेशन हंट का गठन किया है. पीड़िता की निशानदेहि पर एक आरोपी का स्केच जारी किया गया है.
जांजगीर कोतवाली थाना क्षेत्र में 12 नवम्बर को दिनदहाड़े दो नकाबपोश ने घर में घुस कर महिला पर हमला किया और सोना चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने पर कोटवाली पुलिस ने जांच शुरू की. घायल महिला के इलाज के बाद पूछताछ की गई.
महिला ने पुलिस को बताया कि सुबह उसके शिक्षक पति स्कूल चले गए थे और अन्य सदस्य बाहर थे. सुबह करीब 10 बजे उसके घर दो लोग नकाब लगा कर पहुंचे और मारपीट की. फिर आलमारी में रखे सोना चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए. जेवर की कीमत 10 लाख रुपये है.
महिला ने बताया कि आरोपियों ने जब उस पर हमला किया तो बचाव करने की कोशिश की. उसने एक आरोपी का चेहरा देखा. पुलिस ने पीड़िता के बताये अनुसार स्केच तैयार कराया है और आम लोगों से पहचान करने की अपील की है.
|महिला से घर में घुस कर मारपीट की गई है और लूट की घटना भी हुई है. महिला के बताए अनुसार एक संदिग्द का स्केच बनाया गया है. इसके आधार पर पतासाजी जारी की गई है-योगिता खापर्डे, सीएसपी जांजगीर
घटना की सूचना मिलने के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. आरोपियों के आने की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. इसके अलावा 40 से ज्यादा संदेहियों से भी पूछताछ की गई है.
पुलिस ने ऑपरेशन हंट नाम से 8 अधिकारियों की टीम बनाई है. इस टीम में सीएसपी योगिता खापर्डे,उप पुलिस अधीक्षक अजाक्स सतरूपा तारम, कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता, नैला चौकी प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र वैष्णव, चाम्पा थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश शेंडे, बलौदा थाना प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिन्हा,साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक भाष्कर शर्मा और पुलिस सहायता केंद्र करहि के सहायक उप निरीक्षक राम प्रसाद बघेल शामिल हैं.
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