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फौजी भाइयों के लिए राखी, तिलक के लिए मिट्टी और चिट्ठी, जांजगीर चांपा जिले से भेजा गया रक्षाबंधन का विशेष तोहफा

देश की रक्षा में तैनात फौजी भाइयों की कलाई सूनी न रहे, इसलिए महिलाओं ने ये राखियां भेजी हैं.

Janjgir Champa rakhis soldiers
ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 0.4 को लेकर खुशी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 1:26 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 2:30 PM IST

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जांजगीर चांपा: फौजी भाइयों के लिए जांजगीर चांपा जिला से हर साल की तरह इस बार भी राखी भेजी जा रही है. राखी भेजने के लिए चाम्पा के शहीद चौक में खास कार्यक्रम हुआ. महिला संगठनों ने पुलिस अधीक्षक और सेना के जवानों को राखी बांधा और अपने हाथों से बनाई 25 हजार राखियों को ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र के वाहन में दिल्ली के लिए रवाना किया.

महिला संगठनों ने ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 0.4 को लेकर खुशी जताई. महिलाओं ने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि सरहद की रक्षा करने वाले फौजी भाइयों को रक्षासूत्र भेज रहीं हैं.

पूर्व सैनिकों ने उठाया जिम्मा

दरअसल पूर्व सैनिकों ने देश भर से राखी एकत्र कर दिल्ली पहुंचाने का जिम्मा उठाया है. 23 अगस्त से पहले दिल्ली पहुंचाने की योजना बनाई है. पूर्व सैनिक संगठन ने देश भर की महिलाओं के साथ मिल कर चार साल पहले राखी सेना के जवानों तक पहुंचाने की शुरुआत की थी. अब इस मुहिम से देश भर की बहनें जुड़ कर भारी तादात में राखी सैनिक भाइयों के लिए भेजती हैं.

कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है. चार साल से हम फौजी भाइयों के लिए राखी भेज रहे हैं. आज खुद फोजी भाई आए हैं. चांपा में रूककर राखी संकलन का कार्यक्रम रखा गया है. सभी का सहयोग मिला है. जुग जुग जिएं मेरे सैनिक भाई, वो मेरे देश के अभिमान हैं, उनसे ही देश की आन बान और शान है- नेहा अविनाश अग्रवाल,समाज सेवी महिला

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सरहद पर तैनात जवानों के लिए तिलक की मिट्टी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑपरेशन रक्षा सूत्र को चार साल हो गए हैं. पूरे छत्तीसगढ़ से राखी इकट्ठा की जाती है. हर्बल, गोबर, धान समेत कई तरह की राखियां महिला समूह बनाती है. इन सभी राखियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है. ये रायपुर भेजी जाएगी, फिर वहां से दिल्ली भेजेंगे ताकि देश के विभिन्न इलाके में तैनात फौजी भाइयों को राखी भेजी जा सके. रक्षासूत्र भेजने का अभियान है. पुलिस विभाग भी एक्टिव रहा है- विजय कुमार पाण्डेय, एसपी, जांजगीर चांपा

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जांजगीर चांपा रक्षाबंधन फौजी कलाई विशेष अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह अभियान का चौथा चरण है. यह अभियान पूर्व सैनिक संगठन ने शुरू किया था. अब इसमें छत्तीसगढ़ का हर पूर्व सैनिक शामिल है. बाल विकास, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग के साथ ही महिला संगठन भी इसमें मदद कर रहे हैं. यह पूरा अभियान निशुल्क है. सभी पूर्व सैनिक इन राखियों को ले जाने का खर्च वहन करते हैं. सैनिकों के लिए चिट्ठी भी लिखी जाती है- महेंद्र प्रताप सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सेना संगठन छत्तीसगढ़

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छत्तीसगढ़ से सैनिकों को भेजी गई राखियां और चिट्ठी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जिस देश में रक्षकों की पूजा होती, वो देश कभी असुरक्षित नहीं होता है. जांजगीर चांपा जिले में करीब 70 हजार से ज्यादा राखियां भेजी जा रही है.

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जांजगीर चांपा जिले से भेजा गया रक्षाबंधन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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Last Updated : August 12, 2026 at 2:30 PM IST

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