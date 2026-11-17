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अवैध शराब बेचने वालों को पैसा लेकर छोड़ा, ट्रेनी एसआई, हेड कॉन्सटेबल और 4 आरक्षक निलंबित

जांजगीर चांपा पुलिस जवान निलंबित ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जांजगीर चांपा: सारागांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोपाल गोंड को शराब के साथ पकड़ा था. इस कार्रवाई में थाना के एक प्रशिक्षु उप निरीक्षक के साथ प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक शामिल थे. लेकिन सभी ने एक राय होकर आरोपी से डेढ़ लाख रुपये लिए और मामूली धारा के तहत कार्रवाई की. मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने नगर उप अधीक्षक से जांच कराई. जांच में पैसा लेन देन की बात सही मिली, जिसके बाद एसपी ने सभी 6 जवानों को निलंबित कर दिया.

सारागांव थाना के पुलिस जवानों पर कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशिक्षु उप निरीक्षक पुष्पेंद्र साहू के साथ प्रधान आरक्षक अर्जुन जांगड़े, आरक्षक दीपक सिंह, आरक्षक शंकर जय किशन, आरक्षक सुनील रमना और आरक्षक गोवर्धन टाईगर को निलंबित किया है.