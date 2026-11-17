अवैध शराब बेचने वालों को पैसा लेकर छोड़ा, ट्रेनी एसआई, हेड कॉन्सटेबल और 4 आरक्षक निलंबित
जांजगीर चांपा एसपी ने सारागांव थाना के 6 पुलिस जवानों पर कार्रवाई की है.सभी एक ही थाना में पदस्थ थे. प्रशांत सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 8:31 AM IST
जांजगीर चांपा: सारागांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोपाल गोंड को शराब के साथ पकड़ा था. इस कार्रवाई में थाना के एक प्रशिक्षु उप निरीक्षक के साथ प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक शामिल थे. लेकिन सभी ने एक राय होकर आरोपी से डेढ़ लाख रुपये लिए और मामूली धारा के तहत कार्रवाई की. मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने नगर उप अधीक्षक से जांच कराई. जांच में पैसा लेन देन की बात सही मिली, जिसके बाद एसपी ने सभी 6 जवानों को निलंबित कर दिया.
सारागांव थाना के पुलिस जवानों पर कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशिक्षु उप निरीक्षक पुष्पेंद्र साहू के साथ प्रधान आरक्षक अर्जुन जांगड़े, आरक्षक दीपक सिंह, आरक्षक शंकर जय किशन, आरक्षक सुनील रमना और आरक्षक गोवर्धन टाईगर को निलंबित किया है.
जांजगीर सीएसपी करेगी जांच
जांजगीर सीएसपी योगिताबाली खापर्डे को बिंदु वार जांच के निर्देश दिए है, जिसमे आबकारी एक्ट के आरोपी गोपाल गोंड द्वारा रकम लेनदेन के सम्बन्ध में कथन दर्ज और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करना, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का कथन लेकर उनकी भूमिका और संलिप्तता की जांच करना, और अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध मे जांच के निर्देश दिए गए हैं. जांच में भ्रष्टाचार और अवैध रूप से रकम लेन देन के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर सम्बंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिसम्मत अपराध दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी एसपी ने दिए है.
|कार्रवाई के दौरान ये पता चला कि पुलिस जवानों ने अवैध शराब बेचने के मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं की और गतिविधियां संदेहास्पद पाया गया.प्रशिक्षु उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और चार आरक्षक को निलंबित किया गया है -योगिताबाली खापर्डे, सीएसपी, जांजगीर
6 पुलिसकर्मी निलंबित, थाना हो गया खाली, तत्काल पदस्थापना
सारागाँव थाना में पदस्थ एक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित करने के बाद थाना में एक थाना प्रभारी ही बचा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल पांच पुलिस जवानों की पदस्थापना की, जिसमे प्रधान आरक्षक रमेश कुमार त्रिपाठी, आरक्षक पदुम कश्यप, राजेंद्र कुमार साहू, धर्मेन्द्र बंजारे और राजेंद्र कुमार राठौर को रक्षित केंद्र जांजगीर से सारागांव थाना में पदस्थापना दी है.