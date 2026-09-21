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जुआरियों पर जांजगीर पुलिस का एक्शन, गोरिल्ला वार टेक्निक से मकान में दबिश, 4 लाख रुपए से ज्यादा रकम जब्त

जुआरियों पर एक्शन, गोरिल्ला वार टेक्निक से मकान में दबिश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर-चांपा: पुलिस ने 'गोरिल्ला वार' (अचानक घेराबंदी करने की) तकनीक अपनाकर जुआरियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने बनारी गांव के एक सूने मकान में छापा मारकर 9 बड़े जुआरियों को 4 लाख 28 हजार रुपए और ताश की पत्ती के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

आरोपियों में शहर के कारोबारी भी शामिल

पकड़े गए आरोपियों में जांजगीर और नैला शहर के कई बड़े कारोबारी शामिल हैं. पुलिस ने इन हाई-प्रोफाइल जुआरियों को कोर्ट में पेश करने से पहले शहर की सड़कों पर उनका पैदल जुलूस भी निकाला. इलाके में जुआ माफिया पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए जांजगीर-चांपा पुलिस ने अब बेहद सावधानी और सीक्रेट प्लानिंग के साथ इस तरह के कड़े एक्शन शुरू कर दिए हैं.

मकान में दबिश देकर पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक जांजगीर चाम्पा के ग्रामीण क्षेत्र में जुआ का बड़ा कारोबार संचालित होने की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी. रविवार रात पुलिस अधीक्षक ने सीएसपी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस और रिस्पॉन्स टीम की संयुक्त टीम बनाई. कार्रवाई में शामिल सभी जवानों के फोन को बंद कराया गया और छापामार कार्रवाई की गई. सभी ने गोरिल्ला वार टेक्निक से घेराबंदी कर बनारी गांव के मकान में दबिश दी और दांव लगाते 9 आरोपियों को पकड़ा. इनके पास से 4 लाख 28 हजार रुपए मिले हैं.

जुआरियो में जांजगीर और नैला के नामी लोग शामिल हैं, सभी जुआरियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिशेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है- उप पुलिस अधीक्षक डॉ यूलैण्डन यार्क

4 लाख रुपए से ज्यादा रकम जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ताश पत्ती में लाखों के दांव लगाने वाले जुआरियों में जांजगीर के भैरव मिश्रा, अखिलेश राठौर, राम नारायण राठौर, धीरज पाठक, राहुल बजाज, अविनाश राठौर, मुकेश बजाज, कृष्ण कुमार चंद और नैला के रहने वाले तालिब खान शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.