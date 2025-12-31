ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा पुलिस की नेक पहल, कभी जो थे अपराधी अब बना रहे घरेलू उत्पाद

छत्तीसगढ़ में जांजगीर पुलिस ने सोशल पुलिसिंग का अच्छा उदाहरण पेश किया है.

Janjgir Champa Police
जांजगीर चांपा पुलिस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 31, 2025 at 10:48 PM IST

2 Min Read
जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार नवाचार के कार्य करती रहती है. इस कड़ी में जांजगीर चांपा की पुलिस ने सोशल पुलिसिंग का नया उदाहरण पेश किया है. नए साल के अवसर पर जांजगीर पुलिस ने एक ऐसी पहल का उदाहरण पेश किया. जिसमें जो लोग कभी अपराध के काम में शामिल रहते थे वे लोग आज शहरी उत्पाद बना रहे हैं.

पुलिस ने सबरिया समाज के लोगों को दी ट्रेनिंग

जांजगीर चांपा पुलिस ने सबरिया समाज के लोगों को घरेलू उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी है. सबरिया समाज के लोग पहले कभी कच्ची शराब बनाते थे. ट्रेनिंग के बाद अब इस समाज के लोगों को स्वरोजगार मिला और ये लोग अब हेड वॉश, कार वॉश और अन्य घरेलू उत्पाद बना रहे हैं.

जांजगीर चांपा पुलिस की सोशल पुलिसिंग (ETV BHARAT)

कच्ची शराब के निर्माण में आई कमी

जांजगीर चांपा पुलिस की इस पहल से कच्ची शराब के कारोबार पर रोक लगने में सफलता हासिल हुई है. पुलिस की इस पहल से सबरिया समाज के लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं. जांजगीर पुलिस ने सबरिया समाज के युवाओं को ट्रेनिंग देकर और फिर गांव के युवाओं को इससे जोड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाया है.

Sabaria community people
सबरिया समाज के लोग (ETV BHARAT)

सबरिया समाज के लोगों को कच्ची शराब के कारोबार को छुड़ाने के लिए किए गए पहल से युवा वर्ग जुड़ रहें हैं और अपने हाथों से घरेलू और उपयोगी उत्पाद बना रहे हैं. इन हाथों को अब रोजगार मिल रहा है- विजय कुमार पांडे, एसपी, जांजगीर चांपा

हम अब खुश हैं. हमें नया काम मिल गया है. हम अब घरेलू उत्पाद बना रहे हैं- भोला राम गौड़, स्वरोजगार से जुडा सबरिया युवक

Domestic products are being manufactured with the help of Janjgir police
जांजगीर पुलिस की मदद से तैयार हो रहा घरेलू उत्पाद (ETV BHARAT)

हमने सबरिया समाज के लोगों को ट्रेनिंग दी. अब ये घरेलू उत्पाद बनाने में माहिर हो गए हैं. लोगों को इससे फायदा हो रहा है- श्रवण कुमार गोड़, प्रशिक्षक

जांजगीर एसपी ने पेश किया जिले का लेखा जोखा

इस अवसर पर जांजगीर चांपा पुलिस ने जिले का लेखा जोखा पेश किया. उन्होंने बताया कि साल 2024 की तुलना में सड़क हादसा और चोरी अपहरण, हत्या जैसे अपराध मे बढ़ोत्तरी हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से अपराध पंजीबद्ध होना है. इसके अलावा थाना प्रभारियों की तरफ से किसी भी मामले को नहीं दबाया गया. जिससे यह मुमकिन हो सका है.

