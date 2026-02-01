जांजगीर-चांपा में 'फिल्मी स्टाइल' में पकड़ा बदमाश, घेराबंदी के दौरान हुआ एनकाउंटर, जवाबी फायरिंग में आरोपी को लगी गोली
जांजगीर में पुलिस ने डकैती और हाफ मर्डर का खुलासा किया है. पकड़ने के दौरान आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई.
Published : February 1, 2026 at 8:58 PM IST
जांजगीर-चांपा: जिले में पुलिस और एक फरार आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई. बोदसरा गांव के सबरिया डेरा में छिपे आरोपी को पकड़ने पुलिस ने घेराबंदी की थी. इसी दौरान आरोपी ने देशी कट्टे से पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया.
रात में राह चलते लोगों को बनाते थे निशाना
घायल आरोपी की पहचान रामनाथ गोंड के रूप में हुई है. रामनाथ अपने 9 साथियों के साथ मिलकर पामगढ़ और शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में सिर्फ दो रातों में 5 लूट की घटनाएं, मारपीट और 2 हत्या के प्रयास (हाफ मर्डर) को अंजाम दे चुका था. आरोपी रात के समय बाइक से घूमते थे. सड़क पर चलते लोगों को रोककर गाली-गलौज, मारपीट और लूटपाट करते थे. शराब के नशे में इन वारदातों को अंजाम दिया जाता था.
9 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार
इस पूरे मामले में कुल 10 आरोपी शामिल हैं, जिनमें 2 नाबालिग भी हैं. पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.
आरोपी को सूचना मिलने पर पुलिस टीम पर उसने फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में शिवरीनारायण थाना प्रभारी राजेश श्रीवास्तव ने भी 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली आरोपी के पैर पर लगी, आरोपी कहराने लगा ओर देशी कट्टा को छोड़ कर सरेंडर कर दिया. पुलिस ने उसे जिला अस्पताल जांजगीर में भर्ती कराया है. पकड़े गए सभी आरोपियों पर डकैती, हत्या का प्रयास सहित 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं.- एसपी विजय कुमार पाण्डेय
CCTV और ग्रामीणों की मदद से पहचान
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शिवरीनारायण, पामगढ़ थाना और साइबर सेल की टीम ने जांच शुरू की. CCTV फुटेज और पीड़ितों के बयान के आधार पर 3 बाइकों में घूम रहे 9 युवकों की पहचान की गई.
सुबह 5 बजे शुरू हुई घेराबंदी
फरार आरोपी रामनाथ के बोदसरा में छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने सुबह करीब 5 बजे घेराबंदी की. आरोपी को भनक लगते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी. थाना प्रभारी राजेश श्रीवास्तव ने जवाबी कार्रवाई में दो राउंड फायर किए.
जिला अस्पताल में भर्ती
गोली लगने से घायल आरोपी को जिला अस्पताल जांजगीर में भर्ती कराया गया है. सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.
जब्त सामग्री
पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल ₹4 लाख 9 हजार रुपए का सामान जब्त किया है, जिसमें ये सामान शामिल हैं-
- स्टील रॉड- 4
- डंडा- 2
- बेल्ट- 1
- KTM बाइक- 2
- CD Deluxe बाइक- 1
- स्कूटी- 1
- आरोपियों के मोबाइल – 7
- लूटे गए मोबाइल – 3
- 9,000 रुपए कैश
नशे में बढ़ते अपराध पर चिंता
एसपी ने युवाओं में नशे के कारण बढ़ते अपराध को समाज के लिए गंभीर समस्या बताया और इसे रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू करने की योजना की जानकारी दी.