जांजगीर में गांधी जयंती पर साइबर जागरूकता अभियान का समापन, गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम
1 लाख 60 हजार लोगों को एक घंटे मे बांधी गई थी साइबर जागरूकता राखी, समापन के दिन नन्हे बच्चे रहे अतिथि
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2026 at 10:33 PM IST
जांजगीर-चांपा: महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जांजगीर-चांपा पुलिस की ओर से खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिले में पिछले 50 दिनों से चलाए जा रहे साइबर क्राइम जागरूकता अभियान का समापन किया गया. इस अभियान में जिले ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गोल्ड़न बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया है.
नन्हे बच्चे रहे अतिथि
पुलिस अधीक्षक ने साइबर जागरूकता अभियान के समापन में छोटे-छोटे बच्चों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और बच्चो ने अपनी शानदार प्रस्तुति भी दी. ASP डॉ यूलैण्डन यार्क ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए इस वर्ष प्रदेशभर में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग को ख़ास निर्देश दिए थे. जांजगीर चाम्पा जिले में भी 15 अगस्त को मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने इस कार्यक्रम की शुरूआत की.
पुलिस ने गांव-गांव तक चलाया अभियान
पुलिस विभाग ने गांव-गांव, नगर-नगर और स्कूल कॉलेज से लेकर व्यापारिक संस्थानों तक जागरूकता अभियान चलाया. जिले के 436 ग्राम पंचायतों और संस्थानों के साथ मिल कर 1 लाख 60 हजार साइबर जागरूकता राखी एक घंटे मे पहनाकर जिले का नाम गोल्ड़न बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया.
100 से ज्यादा लोगों को गुम मोबाइल वापस
साइबर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कई साइबर ठगी के मामलो का खुलासा किया गया. ठगी के शिकार हुए लोगों को राशि वापस दी गई. इस दौरान साइबर पुलिस ने आज भी 100 से अधिक गुम मोबाइल को बरामद कर उनके मालिकों तक पहुंचाया.
बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं
साइबर क्राइम जागरूकता अभियान के अंतिम दिन पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगोली, मेहंदी और आकर्षक पेंटिंग कर साइबर जागरूकता का सन्देश दिया. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिया युवाओं में उत्साह देखा गया और सभी ने अपने अपने तरीके से साइबर जागरूकता का सन्देश दिया.