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जांजगीर में गांधी जयंती पर साइबर जागरूकता अभियान का समापन, गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम

जांजगीर में गांधी जयंती पर साइबर जागरूकता अभियान का समापन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर-चांपा: महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जांजगीर-चांपा पुलिस की ओर से खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिले में पिछले 50 दिनों से चलाए जा रहे साइबर क्राइम जागरूकता अभियान का समापन किया गया. इस अभियान में जिले ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गोल्ड़न बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया है.

नन्हे बच्चे रहे अतिथि पुलिस अधीक्षक ने साइबर जागरूकता अभियान के समापन में छोटे-छोटे बच्चों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और बच्चो ने अपनी शानदार प्रस्तुति भी दी. ASP डॉ यूलैण्डन यार्क ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए इस वर्ष प्रदेशभर में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग को ख़ास निर्देश दिए थे. जांजगीर चाम्पा जिले में भी 15 अगस्त को मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने इस कार्यक्रम की शुरूआत की.