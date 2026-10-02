ETV Bharat / state

जांजगीर में गांधी जयंती पर साइबर जागरूकता अभियान का समापन, गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम

1 लाख 60 हजार लोगों को एक घंटे मे बांधी गई थी साइबर जागरूकता राखी, समापन के दिन नन्हे बच्चे रहे अतिथि

cyber awareness campaign
जांजगीर में गांधी जयंती पर साइबर जागरूकता अभियान का समापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 10:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर-चांपा: महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर जांजगीर-चांपा पुलिस की ओर से खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ. जिले में पिछले 50 दिनों से चलाए जा रहे साइबर क्राइम जागरूकता अभियान का समापन किया गया. इस अभियान में जिले ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गोल्ड़न बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया है.

नन्हे बच्चे रहे अतिथि

पुलिस अधीक्षक ने साइबर जागरूकता अभियान के समापन में छोटे-छोटे बच्चों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और बच्चो ने अपनी शानदार प्रस्तुति भी दी. ASP डॉ यूलैण्डन यार्क ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए इस वर्ष प्रदेशभर में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग को ख़ास निर्देश दिए थे. जांजगीर चाम्पा जिले में भी 15 अगस्त को मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने इस कार्यक्रम की शुरूआत की.

जांजगीर में साइबर जागरुकता अभियान (ETV BHARAT)

पुलिस ने गांव-गांव तक चलाया अभियान

पुलिस विभाग ने गांव-गांव, नगर-नगर और स्कूल कॉलेज से लेकर व्यापारिक संस्थानों तक जागरूकता अभियान चलाया. जिले के 436 ग्राम पंचायतों और संस्थानों के साथ मिल कर 1 लाख 60 हजार साइबर जागरूकता राखी एक घंटे मे पहनाकर जिले का नाम गोल्ड़न बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया.

cyber awareness campaign
सभी ने अपने अपने तरीके से साइबर जागरूकता का सन्देश दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

100 से ज्यादा लोगों को गुम मोबाइल वापस

साइबर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कई साइबर ठगी के मामलो का खुलासा किया गया. ठगी के शिकार हुए लोगों को राशि वापस दी गई. इस दौरान साइबर पुलिस ने आज भी 100 से अधिक गुम मोबाइल को बरामद कर उनके मालिकों तक पहुंचाया.

cyber awareness campaign
समापन के दिन नन्हे बच्चे रहे अतिथि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
cyber awareness campaign
1 लाख 60 हजार लोगों को एक घंटे मे बांधी गई थी साइबर जागरूकता राखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं

साइबर क्राइम जागरूकता अभियान के अंतिम दिन पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने रंगोली, मेहंदी और आकर्षक पेंटिंग कर साइबर जागरूकता का सन्देश दिया. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिया युवाओं में उत्साह देखा गया और सभी ने अपने अपने तरीके से साइबर जागरूकता का सन्देश दिया.

cyber awareness campaign
50 दिनों से चलाए जा रहे साइबर क्राइम जागरूकता अभियान का समापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

TAGGED:

JANJGIR POLICE EVENT
WORLD RECORD JANJGIR
साइबर जागरूकता अभियान
जांजगीर वर्ल्ड रिकॉर्ड
CYBER AWARENESS CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.