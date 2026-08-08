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केमिकल एक्सपर्ट बताकर ठगी की कोशिश, काले कागज को असली नोट बनाने का दावा

अंतरराज्यीय ठग गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है.

Fraud in Janjgir Champa
जांजगीर चांपा में ठगी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 7:47 PM IST

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जांजगीर चांपा: नवागढ़ थाना क्षेत्र में काले कागज पर केमिकल डालकर उसे असली नोट में बदलने के नाम पर लोगों को ठगने वाले आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है. सायबर थाना जांजगीर और थाना नवागढ़ पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की. तीनों आरोपियों ने मिल कर एक शख्स को गोविंदा गांव के पास बुलाया और काले कागज को असली नोट बनाने का झांसा दिया.

घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपियों को दबोचा

शिकायत मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया. इस गिरोह का मास्टर माइंड शिवप्रसाद मनहर है, जो पहले भी थाना जैजैपुर के 24 लाख रुपए की नकली नोट और रायपुर के गंज थाना में 85 लाख रुपए के नकली नोट ठगी के मामले का आरोपी है.

केमिकल एक्सपर्ट बनकर रची ठगी की साजिश

थाना नवागढ़ निवासी साहिल कुमार ने पुलिस को बताया कि करीब 10 दिन पहले उनके पिता के मोबाइल पर तेरस राम महिपाल नाम के व्यक्ति का फोन आया. उसने खुद को "केमिकल एक्सपर्ट" बताते हुए दावा किया कि उसके पास ऐसा काला कागज है, जिसे विशेष केमिकल की मदद से असली भारतीय मुद्रा में बदला जा सकता है.

आरोपी ने ₹50 हजार लेकर ₹2.50 लाख मूल्य का "काला कागज" और केमिकल देने का लालच दिया. उसकी बातों में आकर प्रार्थी 6 अगस्त 2026 को गोविदा पुल के पास पहुंचा, जहां तेरस महिपाल के साथ शिव प्रसाद मनहर और रामरतन साहू भी मौजूद थे. तीनों आरोपियों के द्वारा प्रार्थी से काले कागज (जाली नोट) के बदले ₹50 हजार नगद मांगा जा रहा था, जिस पर प्रार्थी को ठगी का संदेह होने से आरोपियों से पूछताछ करने पर तीनों वहां से भाग गए.

आरोपियों के कब्जे से जप्त सामग्री

सफेद प्लास्टिक डिब्बे में भरा सफेद केमिकल पाउडर

6 काले रंग का केमिकल लगा हुआ नोट जैसा दिखने वाला कागज

तीन मोबाइल फोन

शिकायत मिलते ही हरकत में आई पुलिस

एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 246/2026 के तहत धारा 318(2) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को पकड़ा गया.

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