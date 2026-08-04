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1 करोड़ का लोन दिलाने का झांसा देकर 10 लाख की ठगी, आरोपी इंदौर से गिरफ्तार

जांजगीर चांपा: एक करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को चांपा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी का नाम कुलदीप वशिष्ठ है, जिसे इंदौर से पकड़ा गया है.

शिव नगर निवासी आशुतोष अग्रवाल ने 16 जून 2025 को चांपा थाना मे शिकायत दर्जा कराई थीं कि उसका परिचय 2022 में कुलदीप वशिष्ठ से हुआ था. उसने अपने आप को बैकिंग कार्यो मे जुड़ा बताया और यूको बैंक से 1 करोड़ रुपये लोन स्वीकृत कराने कर भरोसा दिलाया. लोन स्वीकृत कराने के नाम पर 5 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट और 5 से 6 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च होने की बात कही. आरोपी ने भरोसा भरोसा दिलाने के लिए फर्जी लोन स्वीकृत पत्र बनाया. इसके लिए मोनो और फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग किया. इन सभी दस्तावेजों को देखकर आशुतोष अग्रवाल झांसे में आ गया और 10 लाख 87 हजार रुपये कैश, फोन पे और आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया.

ठगी का आरोपी इंदौर से गिरफ्तार

पैसे मिलते ही आरोपी ने बातचीत बंद कर दी. फोन उठाना भी बंद कर दिया. जिसके बाद आरोपी को ठगी का एहसास हुआ. पीड़ित आशुतोष अग्रवाल ने चांपा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. चांपा पुलिस ने इस मामले में धारा 420 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की. जांच के दौरान साइबर पुलिस ने आरोपी कुलदीप वशिष्ठ को इंदौर से गिरफ्तार किया. आरोपी पहले रायपुर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता था.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को इंदौर से गिरफ्तार कर ट्रांजिड रिमांड पर जांजगीर चांपा लेकर पहुंची. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.