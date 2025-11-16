छत्तीसगढ़ में शराब पीने के बाद विवाद, 6 लोगों ने किया मर्डर, पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन
छत्तीसगढ़ में शराब पीने के बाद हुए विवाद में एक शख्स की हत्या हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2025 at 10:42 PM IST
जांजगीर चांपा: जिले के घोघरा नाला इलाके में 15 नवंबर को शराब पीने की बात को लेकर कुछ लोगों में विवाद हो गया. इस घटना के बाद 6 लोगों ने मिलकर एक शख्स को बुरी तरह पीटा. आरोपियों ने युवक के सिर पर वार किया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इस केस में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
जानिए कैसे हुआ विवाद?: जांजगीर चांपा के एएसपी उमेश कश्यप ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 15 नवंबर 2025 की रात को घोघरा नाला इलाके में एक किराना दुकान के पास सागर कर्ष औऱ उसके साथी झगड़ रहे थे. इस दौरान सभी लोगों में शराब पीने को लेकर विवाद हो गया. इस विवाद के बीच रोहित महंत नाम के शख्स ने सागर को गाली दे दी. गाली गलौज से गुस्साए सागर ने रोहित को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद रोहित वहां से चला गया.
थोड़ी देर बाद रोहित महंत फिर आया. उसने एक बार फिर सभी को गाली देना शुरू कर किया. इससे नाराज होकर सागर और उसके साथियों ने रोहित को पकड़कर पीटना शुरू किया. सागर ने रोहित के सिर पर डंडे से वार कर दिया. इस हमले में रोहित अचेत हो गया. उसके बाद सभी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए- उमेश कश्यप, एएसपी, जांजगीर चांपा
सभी 6 आरोपी गिरफ्तार: जांजगीर चांपा पुलिस को घटना की सूचना मिली. जिसके बाद अलग अलग थाना क्षेत्र में दबिश देकर पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी पहले पुलिस को गुमराह कर रहे थे. पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने हमले में इस्तेमाल डंडे को भी बरामद कर लिया है. सभी आरोपियों की गिरफ्तारी 16 नवंबर को हुई
गिरफ्तार आरोपियों के नाम: पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम
- सागर कर्ष, उम्र 27 वर्ष
- नागेश्वर नायडू ,उम्र 23 वर्ष
- अश्वनी कुमार सतनामी ,उम्र 24 वर्ष
- विजय श्रीवास ,उम्र 25 वर्ष
- विनय कुर्रे ,उम्र 29 वर्ष
- आकाश उर्फ अज्जू साहू, उम्र 25 वर्ष