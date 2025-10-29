ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार, एक साल पहले धमतरी जेल से भी हुआ था फरार

जेल से अस्पताल जाते वक्त चकमा देकर हुआ था फरार, अपनी पहचान छिपाकर जांजगीर चांपा समेत कई जिलों में की ठगी.

जांजगीर चांपा पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 9:00 PM IST

जांजगीर-चांपा: जिले के नवागढ़ पुलिस ने ठगी के मामले में एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने नवागढ़ थाना क्षेत्र में दो वारदात को अंजाम दिया और अपने आप को गिट्टी का व्यापारी बताते हुए लोगों को झांसे में लिया. कम कीमत में गिट्टी, सीमेंट और छड दिलाने का झांसा देने के साथ आरोपी सूने मकान में चोरी भी करता था. अपनी पहचान छिपाने के लिए बिना नंबर की बाइक में टोपी और गमछा बांध कर चलता था. पुलिस ने 30 से अधिक ठगी और चोरी के मामले के आरोपी पंच राम निषाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

दूसरे जिलों में भी केस: जांजगीर चाम्पा जिला के अलावा महासमुंद, बिलाईगढ़, दुर्ग, बालोद और धमतरी समेत कई जिलों की पुलिस इस ठग को तलाश कर रही थी. उसे अब जांजगीर चाम्पा जिला के नवागढ़ से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 लाख 66 हजार रुपये की चांदी, 2 लाख 96 हजार रुपए के सोना और स्कूटी के साथ मोबाइल जब्त किया है. आरोपी बड़े ही चालाकी के साथ लोगों को अपना शिकार बना कर ठगी और चोरी की घटना को अंजाम देता था.

निर्माणाधीन भवन मालिकों को शिकार बनाया: पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी सक्ती थाना क्षेत्र के चंदेली गांव में रह रहा था. उसका मूल निवास महासमुंद जिला के टेमरी गांव में है. आरोपी इतना शातिर था कि निर्माणाधीन भवन मालिकों को अपना शिकार बनाता था ,बाइक से निर्माणाधीन भवन में पहुंचता, अपना परिचय गिट्टी, सीमेंट और छड व्यापारी के रूप में देता और कम कीमत में उन्हें उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाता था.

पुलिस ने किया गिरफ्तार: दो मामले जांजगीर चाम्पा जिला के नवागढ़ थाना क्षेत्र और बिर्रा थाना क्षेत्र से सामने आए. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल को जांच की जिम्मेदारी सौपी और साइबर सेल ने मोबाइल लोकेशन, CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की. फिर उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस की विवेचना में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पंच राम निषाद 15 सितम्बर 2024 को धमतरी जिला जेल में विचाराधीन बंदी था. पेट में दर्द होने के कारण उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी आरोप शौचालय जाने के नाम पर हथकडी खोल कर फरार हो गया था. ठगी के इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच टीम को इनाम देने की घोषणा की है.

