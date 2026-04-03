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जांजगीर बुजुर्ग दंपति मर्डर केस, ब्लड सैंपल ने खोले राज, चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुए थे. इस दौरान बुजुर्ग ने उन्हें देख लिया. जिसके बाद आरोपियों ने उन्हें चाकू मार दिया. मर्डर की यह पूरी घटना 31मार्च की है. इसी रात खपरी गांव में संत राम साहू और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी. आरोपी सोना चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए थे.घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इस केस में फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली गई.

जांजगीर चांपा : बिलासपुर संभाग के जांजगीर चांपा जिले में डबल मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. इस केस में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांजगीर चांपा एसपी विजय पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे केस का खुलासा किया है.

जांजगीर में डबल मर्डर के आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

फॉरेंसिक टीम को मिले अहम सुराग

जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को अहम सुराग मिले थे. फॉरेंसिक टीम को घटना स्थल पर दोनों मृतकों के अलावा एक अन्य व्यक्ति के खून के निशान मिले थे. जिस कमरे में बुजुर्ग दंपति की हत्या हुई थी. उस घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, पुलिस को इस हत्या में परिजनों पर ही आशंका थी, लेकिन परिजनों से पूछताछ मे किसी तरह की जानकारी नहीं मिली. उसके बाद पुलिस ने गांव के नशेड़ी और बदमाशों की जानकारी हासिल की और गांव नहीं आने वालों की सूची तैयार की गई. पुलिस ने 50 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की.

चोरी के जेवरात बरामद (ETV BHARAT)

चाकू मारते समय आरोपी हुआ घायल

इस केस की पूछताछ में अहम खुलासा हुआ. पूछताछ और तलाशी के दौरान गजेंद्र पाल को पुलिस ने हिरासत में लिया. नशे की हालत मे मिले गजेंद्र पाल के हाथ में चोट के निशान मिले. जिसके आधार पर पुलिस ने उसके ब्लड ग्रुप और घटना स्थल पर मिले ब्लड ग्रुप की जांच कराई. जांच के इस एंगल से बड़ा खुलासा हुआ. घटनास्थल पर जो ब्लड ग्रुप मिला था वह आरोपी गजेंद्र पाल का पाया गया. उसके बाद पुलिस ने गजेंद्र पाल को गिरफ्तार किया. गजेंद्र पाल ने पूछताछ में अपने साथी सुरेंद्र का खुलासा किया. उसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया. आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया वह बुजुर्ग दंपति के घर चोरी की नीयत से घुसे थे. चोरी के लिए आरोपियों ने मुखौटे का प्रयोग किया. आरोपी ने बताया कि वह जब कमरे में घुसे तब बुजुर्ग ने उन्हें देख लिया और चिल्लाने लगा. इस वजह से आरोपियों ने बुजुर्ग दंपति को मौत के घाट उतार दिया. उसके बाद महिला के पहने हुए जेवर की चोरी कर ली और फरार हो गए.

जांजगीर का मुलमुला थाना (ETV BHARAT)

मुख्य आरोपी सुरेन्द्र यादव फोटोग्राफर है. जो कुछ दिन पहले बुजुर्ग संत राम साहू के परिवार में हुए शादी की शूटिंग की थी और उसको बुजुर्ग दंपति के अलग रहने और जेवर की जानकारी थी. उसके बाद सुरेंद्र यादव ने गजेंद्र पाल के साथ चोरी की योजना बनाई. चोरी के लिए दोनों गए लेकिन बुजुर्ग ने उसे देख लिया. इसके बाद उन्होंने बुजुर्ग दंपति की चाकू मारकर हत्या कर दी. इस केस में गजेंद्र पाल, सुरेंद्र यादव, श्याम लाल और विजेंद्र पाल को गिरफ्तार किया गया है - उदयन बेहार, एडिशनल एसपी, जांजगीर चांपा

वारदात के बाद दो लोगों ने की मदद

जांजगीर पुलिस ने बताया कि मर्डर की वारदात के बाद दो लोगों ने इन दोनों आरोपियों की मदद की. उनके गहने छिपाने का काम और उन्हें भागने में मदद किया. इसलिए पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस तरह इस केस में कुल चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस ने आरोपियों से सोना चांदी के जेवर, चाकू और बाइक जप्त किया है.