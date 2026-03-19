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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना में फर्जीवाड़ा, मृत पत्नी के नाम पर 1 लाख पाने की लालच ने बनाया आरोपी, पति गिरफ्तार

मृत पत्नी के नाम पर 1 लाख पाने की लालच ने बनाया आरोपी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर चांपा: जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक एवं दिव्यांग सहायता योजना मे फर्जीवाड़े का खुलासा जांजगीर पुलिल ने किया है. इसमें दस्तावेज के माध्यम से एक लाख रुपये सहायता राशि लेने के मामले मे पुलिस ने एक्शन लिया है. इस केस में मुख्य आरोपी मृतिका सुमन पटेल के पति अशोक पटेल को गिरफ्तार कर लिया है, और आरोपी के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है. इस फर्जीवाड़े में शामिल ग्राम सचिव रोहित पटेल और अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है.

छत्तीसगढ़ शासन निर्माण श्रमिक और दिव्यांगो के हित मे कई योजना संचालित कर रही है, श्रम विभाग में पंजीयन के बाद योजना का लाभ श्रमिकों को मिलता है, वहीं श्रम विभाग की योजना का लाभ दिलाने के लिए बिचौलिए भी सक्रिय रहते हैं. ऐसे बिचौलिए गांव गांव में मजदूरों से सांठ गांठ कर फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठाते हैं.ताज़ा मामला बिर्रा थाना क्षेत्र ने सामने आया है. अशोक पटेल की पत्नी सुमन पटेल का निधन 2024 मे हो गया था,जिसकी सूचना बिचौलिए को मिलने के बाद वे एक्टिव हो गए. उसके बाद इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया.

ऐसे फर्जीवाड़े को दिया अंजाम ?

इस केस में अन्य शासकीय सहयोगियों के साथ बिचौलियों ने सांठ गांठ कर लिया. उसके बाद महिला के पति के माध्यम से ग्राम सचिव रोहित पटेल ने मृत महिला को जीवित बताते हुए श्रमिक पंजीयन कराया. उसके बाद साल 2025 में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत एक लाख रुपये के लिए आवेदन कर दिया. उसके बाद इसे श्रम विभाग ने पास कर दिया. इस तरह कुल 1 लाख रुपये की राशि निकाल ली गई.

मैं तो गरीब हूं, मुझे फार्म भरना नहीं आता, इस साजिश मे कई लोग शामिल है- अशोक पटेल, आरोपी

मृत पत्नी के नाम पर 1 लाख पाने की लालच ने बनाया आरोपी, पति गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर पुलिस की कार्रवाई

सीएसपी योगिता योगिता खापर्डे ने बताया कि श्रम विभाग की योजना में हुए इस गड़बड़ी की शिकायत पर श्रम पदाधिकारी ने मृतका के पति अशोक पटेल और ग्राम सचिव रोहित पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. उसके बाद बिर्रा पुलिस ने अशोक पटेल को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले मे शामिल ग्राम सचिव रोहित पटेल के साथ अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है.

फर्जीवाड़े पर तेज हुआ एक्शन

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक एवं दिव्यांग सहायता योजना मे हुए गड़बड़ी की शिकायत भाजपा नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया ने जिला प्रशासन से की थी, मामले की गंभीरता को देकते हुए कलेक्टर ने श्रमिक और दिव्यांगो को शासन से मिलने वाली सहायता योजना की 6 साल के प्रकरणो की जांच के निर्देश दिए हैं. इस मामले मे शासन ने श्रम निरीक्षक को निलंबित भी कर दिया है.